Zo succesvol als oud-topschaatser Douwe de Vries op de ijsbaan was, zo succesvol is hij daarbuiten ook. Na meerdere wereldtitels bekleedt hij nu mooie functies in de schaatswereld, waar hij voor een grote uitdaging staat. "Dan zullen we de aandacht in de toekomst verkleinen."

Nadat hij in 2020 zijn schaatsen aan de wilgen hing, bleef De Vries volop actief in de schaatswereld. Zo is hij de directeur van de Sven Kramer Academie en is hij de voorzitter van de atletencommisie van zowel de KNSB (Nederlandse schaatsbond) als de ISU (internationale schaatsunie).

Na zijn carrière als topschaatser timmert De Vries hard aan de weg. Als voorzitter van de atletencommisie van de ISU staat hij voor een grote uitdaging. "We zijn voornamelijk bezig met: Hoe krijgen we het langebaanschaatsen echt toekomstbestendig? We hebben natuurlijk een hele nieuwe generatie die media totaal nieuw consumeert'', vertelt De Vries voor de camera van Sportnieuws.nl.

De Vries komt met een grote waarschuwing voor als de internationale schaatsunie er niet in slaagt de aandacht te behouden. "Als wij maar altijd het schaatsen blijven houden zoals het was, dan zullen we de aandacht in de toekomst verkleinen. Dus wij moeten ons aanpassen en daar zijn we nu echt heel goed mee bezig."

Meer storytelling

De sleutel ligt volgens De Vries bij storytelling. Zo laat hij zich graag inspireren door de Netflix-serie Drive to Survive over de Formule 1. "Het is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen: We gaan exact hetzelfde doen, want er zijn miljoenen in die serie gegaan." De oud-topschaatser wil inzetten op het creëren van een beter beeld van wie de schaatsers zijn. "Waar wij ons vaak focussen op het ijs, moeten we eigenlijk meer focussen op de atleet die uiteindelijk presteert op het ijs."

Zo pleit De Vries ervoor dat de ISU meer helden creëert in landen waar schaatsen nog niet zo groot is, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. "Maar ook voor de Nederlandse fans, zodat we hier ook wat meer informatie over verschillende buitenlandse atleten zullen gaan zien." Hierbij neemt De Vries Jordan Stolz als voorbeeld. Hij zou graag willen zien dat er een aantal vragen rond het Amerikaanse fenomeen makkelijk en inzichtelijk beantwoord zijn voor schaatsfans. "Wie is Jordan eigenlijk? Waarom schaatst hij? Hoe is nou hij bij schaatsen gekomen? Welke dingen vindt hij lastig? Hoe gaat hij ermee dealen?"

Imposante loopbaan

De Vries heeft ook een imposante loopbaan achter de rug, ookal stond hij vaak in de schaduw van schaatsicoon Sven Kramer. Samen met hem won De Vries vijfmaal de wereldtitel op het onderdeel ploegenachtervolging. Verder won hij in 2015 een bronzen medaille op de 5000 meter tijdens de WK afstanden en veroverde hij in 2019 de Nederlandse titel op de massastart.

