Dertien van de zestien wereldtitels op het onderdeel ploegenachtervolging bij de mannen gingen in het verleden naar Nederland. Toch is de Nederlandse trein ontspoord. Tijdens de laatste twee WK's was de buit slechts één bronzen medaille. Wie vijfmaal onderdeel was van een winnende formatie voor Nederland, is oud-topschaatser Douwe de Vries. Hij kijkt daarom ook vol afschuw naar de huidige situatie. "We moeten daar ook misschien eens anders naar gaan kijken."

De Vries maakte van 2015 tot en met 2020 onderdeel uit van de Nederlandse ploegenachtervolging die vijf jaar op rij wereldkampioen werd. In totaal duurde de hegemonie van Nederland negen jaar. Inmiddels is de mannelijke ploegenachtervolging een hoofdpijndossier voor bondscoach Rintje Ritsma. Zo werd de formatie (bestaande uit Chris Huizinga, Beau Snellink en Tjerk de Boer) tijdens de eerste World Cup-wedstrijd in Salt Lake City beschamend zevende.

'Het Nederlands systeem helpt er niet goed bij'

Hierdoor kijkt de 43-jarige oud-topschaatser met gemengde gevoelens naar zijn geliefde onderdeel. "De dames doen het heel goed, maar bij de mannen is het nog een lastig onderdeel", zo verklaart De Vries aan Sportnieuws.nl. Hij weet vervolgens de vinger op de zere plek neer te leggen. "Je moet dan net in één generatie drie jongens hebben die daar heel goed in kunnen samenwerken. En het Nederlands systeem helpt er gewoon niet heel goed bij."

Daar zegt De Vries iets interresants, want volgens hem focussen we hier in Nederland te veel op individuele afstanden. "Dat betekent dat iedereen, inclusief de trainer, gefocust is op het individuele traject. Dat geeft geen ruimte voor een teamtraject, wat voor dit onderdeel ongelofelijk belangrijk is", aldus de Heerenvener.

'Dan gaat het niks worden'

Tijdens de laatste WK afstanden wisten de mannen uit de Verenigde Staten goud te veroveren op de ploegenachtervolging. De Vries kan dan ook enorm genieten van de Amerikaanse formatie. "Die trainen altijd samen. Die kunnen naadloos in elkaars slag rijden en de energie perfect aan elkaar doorgeven." Die aspecten mist hij dan ook bij de Nederlandse mannen. "Ze kunnen dan wel individueel meer kwaliteit hebben, maar als je dat niet kan combineren in een grote push, dan gaat het niks worden."

Volgens De Vries moet bondscoach Ritsma dan ook na de Olympische Spelen van Milaan gaan evalueren wat er anders moet als Nederland echt gouden ambities heeft op dit onderdeel. "Het is gewoon het Nederlands systeem wat het heel lastig maakt. Dan ligt bij Rintje de taak; Zou je dat dan niet anders moeten gaan insteken?"

