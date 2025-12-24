Heel veel schaatsers hopen op een stunt tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Bij wie het echt een mirakel zou zijn als hij zich plaatst voor de Olympische Spelen, is Patrick Roest. De man die op de vorige Spelen tweemaal zilver won, had een toewijsplek nodig om überhaupt mee te mogen doen. Marianne Timmer zet in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud vraagtekens bij zijn deelname.

Het verhaal van Roest is bekend. Hij was jarenlang de beste Nederlander op de langere schaatsafstanden, won meerdere titels en tweemaal olympisch zilver achter Nils van der Poel. Maar sinds pakweg anderhalf jaar is het kommer en kwel.

Dramatische periode

Hij miste vorig jaar nagenoeg het hele schaatsjaar door blessures en pijntjes en ook dit seizoen loopt het voor geen meter. Op de NK afstanden werd hij in oktober op 'zijn' 5000 meter slechts elfde en onlangs plaatste hij zich op die afstand ook niet op eigen kracht voor het OKT. Van schaatsbond KNSB kreeg hij echter een aanwijsplek, terwijl hij op de 1500 al eerder verzekerd was van deelname.

Roest is geen schim van zichzelf

Plaatsing voor de Spelen lijkt echter een utopie, want Roest is geen schim meer van de schaatser die hij ooit was. Op de stelling Patrick Roest kan alleen maar verder door het ijs zakken antwoordt Timmer het volgende. "Ik vraag me af: is het wel slim om hem te laten starten?"

Verbazing om uitzonderingspositie

Dat er voor Roest een uitzondering werd gemaakt, verbaasde Timmer een beetje. "Hij is te ver weggezakt. En hij moet zichzelf eerst weer hervinden. Hoe leuk vind je het schaatsen? Terug naar de basis. Waarom ben je gaan schaatsen? Wat heb je nog nodig en kun je dat vuurtje nog vinden om te moeten presteren? Hoe leuk vind je het nog?"

Presentator Aron Kleeven denkt dat Roest de aanwijsplek vooral vanwege zijn naam en status heeft verkregen. Timmer kan daar niet zoveel mee. "Als je achtste wordt op de Holland Cup... Dat zet geen zoden aan de dijk. Hij is best ver weggezakt. Als hij zich boos maakt, kan hij zich herpakken. Maar dat had aan het begin van het seizoen gekund. Marcel Bosker heeft dat gehad, Dai Dai N'tab is een stuk weggezakt en Kai Verbij natuurlijk. Die hebben ergens een soort van motivatie gevonden, dat is bij Patrick nog niet gebeurd."

Op de eerste dag van het OKT weten we meer. Dan staat namelijk meteen de 5000 meter voor mannen op het programma. Timmer gelooft niet in een wonder. "Ik hoop voor hem dat hij het plezier weer terugkrijgt. En dan is alles nog mogelijk, maar dat gaat hij niet een één week realiseren."

