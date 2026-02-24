De Winterspelen waren de succesvolste ooit voor de Nederlandse ploeg, maar toch waren er de afgelopen weken in Italië ook een aantal teleurstellingen. De ploegenachtervolging bij de mannen was er daar eentje van en volgens ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As moet er dan ook ingegrepen worden rond dat onderdeel.

De twee olympisch kampioenen blikken in hun podcast voor Sportnieuws.nl terug op de Winterspelen en doen dat aan de hand van stellingen. Naar aanleding van de vierde plaats op de ploegenachtervolging bij de mannen legt Hoog de stelling 'hard ingrijpen rond Rintje Ritsma is noodzakelijk' voor aan haar kompaan.

Van As plaatst gelijk een kanttekening: "Als ik de zin net even anders mag formuleren: hard ingrijpen rond de ploegenachtervolging is noodzakelijk. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Het blijft gewoon een onderdeel waar zoveel discussie over ontstaat en het is nooit simpel. Er is nooit een duidelijke trein van dit zijn de nummers één tot en met drie. Er verandert altijd wel wat voor mijn gevoel."

De oud-hockeyster begrijpt niet hoe elke keer opnieuw er weer gedoe is rond de ploegenachtervolging: "Het lijkt mij dat het niet hoeft. Dat je dat echt veel beter op kan voorbereiden en meer duidelijkheid kan creëren."

Verbazing over communicatie Ritsma

Als voorbeeld haalt ze aan dat Stijn van de Bunt tijdens het toernooi via de media moest horen dat bondscoach Rintje Ritsma had gezegd dat hij helemaal niet zeker een vast onderdeel van het team zou zijn. "Dan denk ik: hè?, reageert de ex-hockeyster verbaasd.

"Dat is toch niet moeilijk dat je het eerst intern met elkaar bespreekt? En dat het dan misschien naar buiten komt in de media, maar niet dat je het via de media moet horen", vervolgt Van As. Ook Hoog begrijpt niet hoe het elke keer zo mis kan gaan: "Vooral dat er gewoon zó slecht gecommuniceerd is onderling. Er schort gewoon heel veel aan."

'Verschrikkelijke taak'

Toch wil ze ook nog wel een lans breken voor Ritsma: "Het is natuurlijk heel lastig, want je hebt verschillende teams. Je kunt het moeilijk trainen. De een zit op hoogtestage, de ander zit in de zon en de ander zit weer ergens anders, dus het is ook moeilijk om dat in te plannen. Het lijkt me echt een verschrikkelijke taak."

Het is volgens Hoog dan ook niet de eerste keer dat er veel te doen is om het onderdeel. "Het gaat ook al jaren mis bij die team pursuit, dus het ligt ook niet alleen aan Ritsma", concludeert ze. Daar sluit Van As zich bij aan: "Nee tuurlijk niet, het is gewoon beleid van de KNSB."

Luister de podcast

