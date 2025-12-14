Het is topschaatser Sebas Diniz (vierde) en Stefan Westenbroek (tiende) niet gelukt om in de prijzen te vallen op de tweede 500 meter bij de World Cup in Hamar. De Pool Damian Żurek maakte indruk door de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz enorme tegenstand te bieden. Hij was net een honderdste langzamer dan de Amerikaan, die eerste werd.

Net als bij de vrouwen, waren er een aantal afmeldingen op dit onderdeel, waaronder van Jenning de Boo. De gepromoveerde Stefan Westenbroek kwam als eerste Nederlander in actie. Hij noteerde 34.74 en werd al vrij snel voorbijgestreefd door een aantal Japanners, die de top drie in beslag namen.

Sebas Diniz maakte daar een einde aan. Met een keurige tijd van 34.49 schaatste hij zich virtueel naar het zilver en was slechts 0,05 seconden verwijderd van de tijd van Yuta Hirose, die tot dan toe het virtuele goud in bezit had. Echter moest Jordan Stolz op dat moment nog in actie komen.

Goede tegenstand

Vooral Stolz' directe tegenstander Damian Żurek maakte indruk door de Amerikaanse geweldenaar goede tegenstand te bieden. Stolz finishte slechts een honderdste sneller dan Żurek, met een tijd van 34.14. Daarmee greep Stolz de macht en werd Żurek tweede, waardoor Diniz ondanks zijn nette eindtijd van het podium verdween en vierde werd. Westenbroek werd uiteindelijk tiende.

'Daar heb ik nog voordeel van gehad'

"Jammer dat ik net naast het podium zit, maar de vierde plek is mijn beste klassering ooit, dus ik mag best tevreden zijn", klonk de nuchtere reactie van Diniz na afloop bij de NOS. Diniz stond tegenover een tegenstander die geen volledige tegenstander kon bieden, zoals wel meer topschaatsers vanwege ziekte of blessureleed.

"Ik probeer me zo veel mogelijk op mezelf te richten, op mijn eigen rit. Het was wel fijn dat de tegenstander de eerste meters wel mee stapte, want je ziet ook dat sommigen er meteen uitstappen, dus daar heb ik nog voordeel van gehad", liet Diniz, die van plan is om zijn stijgende lijn door te trekken en zich te laten gelden op het OKT weten.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.