Topschaatsster Pien Hersman hoopt in februari 2026 in de voetsporen van haar vader te treden door deel te nemen aan de Olympische Winterspelen. Pa Martin Hersman reed in totaal driemaal een olympische afstand. De NOS-commentator viert deze maandag een fraai jubileum.

Martin Hersman en zijn vrouw Colette Zee zijn 30 jaar een koppel. Of zoals Zee het schrijft op Instagram: "30 jaar verkering". Pien Hersman beaamt dat met haar tekst in een Instagram-story: "30 jaar samen en ze kunnen nog steeds niet van elkaar afblijven", gevolgd door vertederde hartjes.

Hersman is aardig populair op Instagram: ze heeft 711.000 volgers.

Colette Zee

Niet alleen vader Martin Hersman heeft een schaatsverleden. Pien haar moeder Colette was óók succesvol op het ijs. Ook zij was in de jaren negentig actief, maar brak internationaal nooit door. Deelnames aan de diverse NK's waren haar hoogtepunt. Wel gaven zij en Martin de schaatsgenen door aan dochter Pien. De 21-jarige probeert zich sinds 2022 te meten met de beste schaatsers ter wereld.

Nederlands kampioen

Vader Martin reed in de jaren negentig in de internationale top, met bronzen WK-medailles op de 1000 en 1500 meter tot gevolg. Door zijn specialiteit op de 1500 meter kon hij goed mee in de allroundkampioenschappen. Zijn beste resultaat daar is een bronzen plak op het EK. Hij werd tweemaal Nederlands kampioen op de 1500 meter én deed twee keer mee aan de Olympische Winterspelen. Inmiddels is hij al meer dan twintig jaar commentator bij de NOS tijdens schaatswedstrijden.

Jesper de Jong

Eerder dit jaar kreeg Hersman een relatie met tennisser Jesper de Jong, die in 2025 voor het eerst doordrong tot de mondiale top 100. Hij is veel op pad voor zijn tennisjob. Daardoor kunnen ze elkaar niet zo vaak zien als ze willen. "Mijn vriend vertelt me zijn tennisschema en ik tel de dagen op mijn kalender", schreef ze eerder in een video van zichzelf. Op de achtergrond is een stem te horen die zegt: 'Nee, vier tot zes weken?!'.

Volgens De Jong is dat nogal overdreven. "Ik ben een week weg", reageert hij op het filmpje. "Nog veel te gaan", is het antwoordt van Hersman daarop. "Het is niet zo lang, maar zo voelt het wel", verduidelijkt ze.