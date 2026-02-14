Jenning de Boo móést Jordan Stolz verslaan op de 500 meter in de hoop op goud, maar de Nederlander kwam in een volgend episch duel weer net tekort op de Amerikaan. Net als op de 1000 meter moet De Boo genoegen nemen met zilver. Dat betekent ook dat het prijzengeld van De Boo niet verder oploopt.

NOC*NSF, het Nederlands olympisch comité, deelt alleen deze Winterspelen nog een bonus uit voor de gewonnen medailles. Met daarbij ook nog een kanttekening dat medaillewinnaars in Milaan ook nog maar één bonus uitgereikt krijgen, ongeacht hoeveel medailles er gepakt worden. De beste medaille en daarbij het hoogste bedrag telt. Aangezien De Boo al zilver had, blijft zijn prijzengeld staan wat hij verdiende op de 1000 meter: 15.000 euro.

Andere Nederlanders geen medaille

De andere Nederlanders op de 500 meter kwamen niet op het podium en verdienen dus ook geen prijzengeld. Sebas Diniz was na De Boo de beste landgenoot op plek vijf. Joep Wennemars kwam er na zijn veelbesproken 1000 meter niet aan te pas op de korte sprint, maar hij krijgt op de 1500 meter nog een hele goede kans op een medaille. Voor De Boo zitten zijn Winterspelen erop en gaat hij met opgeheven hoofd naar huis: twee keer zilver in Milaan, achter de ongenaakbare Jordan Stolz.

Prijzengeld Jordan Stolz

Stolz krijgt zelf ook geen prijzengeld voor zijn gouden medailles, want daar is elk land zelf verantwoordelijk voor. Door een enorme donatie van een steenrijke Amerikaan krijgt élke olympiër uit de Verenigde Staten over een langere periode 200.000 dollar. Dat krijgt een sporter in twee etappes, maar niet per se voor een medaille alleen. Deelname is al genoeg voor het riante bedrag. Ook de familie van een olympiër pikt een graantje mee. Hoe dat zit, lees je hieronder.