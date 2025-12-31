Joep Wennemars was de grote winnaar bij de mannen op het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De zoon van schaatslegende Erben greep tickets voor de 500, 1000 én 1500 meter. Met name na die laatste afstand was hij uitzinnig van vreugde. Alles kwam los na de 'hel' waarin Wennemars zich waande.

"Het voelt goed, heel voldaan", trapt hij af. Wennemars ging naar het OKT voor één afstand: de 1000 meter. "Uiteindelijk was die nog het moeilijkst", blikt hij terug, nu alles achter de rug is. Na de laatste afstand, de 1500 meter, liet Wennemars zijn emoties de vrije loop. Iets wat hij normaal niet altijd laat zien.

"Ik heb er vrij vaak bewust voor gekozen om mijn emoties bij me te houden. Omdat ik weet wat de momenten zijn waarop je ze wel en niet mag uiten. En omdat ik anderen dat niet gun als brandstof", verklaart Wennemars. "We weten allemaal dat het dit OKT moest gebeuren. Helaas moet het op deze manier, maar dat terzijde. Als dat dan lukt, die vijf dagen zijn voorbij, en ik heb deze score, dan vind ik dat ik ook wel een keer van mij mag laten horen."

Gezeik op de 1000 meter

Op de 1000 meter werd het nog spannend omdat hij werd gekoppeld aan Wesly Dijs, aan wie hij niks had. "Ik vond het onmenselijk, misselijkmakend dat ik het op die manier moest laten zien. Letterlijk al mijn concurrenten hadden een fijne loting en een goede tegenstander. Ik als enige niet", zegt Wennemars in de NOS Schaatspodcast.

"Het was de enige combinatie mogelijk die vervelend zou zijn voor mij. Dan moet je er als wereld- en Nederlands kampioen maar gaan staan. Ik ben er voor door een hel moeten gaan", schetst hij.

"De avond van de loting ben ik wel echt even boos geweest", is Wennemars eerlijk. "Dat moet dan ook. Ik wil dan even boos zijn. Want het is dan klote, het is dan niet eerlijk. Ik moet dat dan even kwijt. Ik hoef in principe alleen maar mijn vader te bellen of met Jac (Orie, zijn trainer, red.) te razen en dan kan ik dat afsluiten. Vanaf dan is die loting wat het is en gaan we het er mee doen. Dan zet het me ook op scherp", beweert de huidig wereldkampioen.

'Puur op wilskracht'

Op de 1000 meter werd hij tweede achter Jenning de Boo. "Het was puur en alleen op wilskracht, het was technisch geen goede rit. Ik wist dat ik het moest laten zien en ben trots dat heb gedaan. Dat het is gelukt, gaf zo’n voldaan gevoel", bekent Wennemars. Hij is dan ook blij dat hij hiermee bevestigd dat hij er staat wanneer het moet.

Over het OKT is hij minder te spreken. "Het is een hele vervelende stress. Je hebt te veel tijd en gaat alle scenario’s doordenken. Je ziet ook voor je dat het niet lukt. Er gaat gewoon te veel door het hoofd heen. Het is eigenlijk té belangrijk, dit OKT", vindt Wennemars. Voor hem was het helemaal lang, omdat ook zijn vriendin Suzanne Schulting meedeed. Die plaatste zich voor de 1000 meter bij de vrouwen.

