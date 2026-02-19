De Russische kunstschaatsster Adeliya Petrosyan heeft nogal wat stof op doen waaien tijdens de Olympische Winterspelen. Onder andere haar outfit zou mogelijk tegen de regels zijn, maar ze gaat donderdagavond wel van start in de finale.

In de afgelopen vier jaar kwam er geen enkele Russische kunstschaatser meer in actie buiten de landsgrenzen. Tot afgelopen dinsdag. Toen werkte Petrosyan haar kür af in de kwalificatie van de individuele wedstrijd bij de vrouwen. De achttienjarige Russin plaatste zich via een wedstrijd in eigen land voor de Olympische Spelen, maar tijdens haar eerste kür op het internationale podium maakte ze veel indruk. Donderdag komt ze in actie tijdens de finale, maar sommige kijkers vinden dat ze daar niet in actie mocht komen.

Outfit

De achttienjarige Petrosyan komt uit Rusland en moet dus onder een neutrale vlag schaatsen op de Olympische Winterspelen. Dit omdat omdat atleten uit Rusland nog altijd worden geweerd door het IOC vanwege de oorlog met Oekraïne. Petrosyan leek echter toch haar achtergrond te tonen tijdens haar kür op dinsdag. Ze droeg een rood jasje, een witte top daaronder en een blauwe broek. Veel kijkers vinden dat Petrosyan daarmee refereert naar haar Russische achtergrond en dat is tegen de regels.

Het IOC lijkt het hier niet mee eens te zijn, want Petrosyan mag vooralsnog gewoon starten in de finale van de individuele kür bij de vrouwen. De achttienjarige kunstschaatsster, die schaatst op de muziek van Michael Jackson, gaat als twintigste van start en ze lijkt zeker een kanshebber voor het goud. In het publiek zitten ook veel Russen die haar toe zullen juichen. Het lijkt vooral te draaien om de driedubbele Axel van Petrosyan. Als die in de finale wil lukken, valt een medaille binnen de mogelijkheden.