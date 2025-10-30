Dat schaatscoach Jillert Anema een eigen kijk heeft op de schaatssport is bekend. Winnen is bij hem het devies, medailles en liefst wereldrecords. Dat werd hem ooit ontnomen en dat doet nog steeds pijn, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Het onderwerp van gesprek: de ploegsamenstelling van de Nederlandse teampursuit. Anema en zijn assistent Arjan Samplonius benadrukken dat hun eigen rijders, vooral de vrouwen, als geen ander op elkaar zijn ingespeeld. "Wij trainen hier elke week op met onze eigen ploeg, in wisselende samenstellingen en posities,” zegt Samplonius. "Die meiden hebben het kunstje onder de knie. Ze kunnen op kop, in het midden of achteraan rijden. Ze inlinen, rijden marathons en weten wat samenwerken is. Dat mis ik bij heel veel andere rijders.”

Gevoelige snaar

Toch is het de bondscoach die beslist, weet Samplonius. "Rintje Ritsma moet dat zien en communiceren naar de andere rijders wat hij wil. Want hij is de bondscoach, ik niet.” Daarmee raakt hij een gevoelige snaar.

"Wij zijn afhankelijk van de keuzeheren van de KNSB en Rintje ook,” zegt Samplonius. "Maar onze rijders zijn klaar voor dat onderdeel.” Hij verwijst naar een oefensessie waarin Tjerk de Boer meereed met rijders van Team Essent. "Dat was een wereldteam. Die jongens pasten qua grootte mooi bij elkaar. En lomp hard dat ze in de rondte konden rijden. Zelfs een leek had kunnen zien dat dit verreweg de betere optie was dan het team waarmee ze op het WK startten.”

Litteken bij Jillert Anema

De compromissen, de naar zijn idee verkeerde keuzes, het doet Jillert Anema nog altijd pijn. "Ik heb daar echt een litteken aan overgehouden,” zegt hij. "Onze dames werden één, twee en drie op het NK drie kilometer, reden in training binnen het baanrecord en toch mochten ze in Salt Lake City niet met z’n drieën rijden. Twee van de drie mocht wel, maar die moesten dan een derde dame vooruit duwen. Dat doet pijn.”

Negatieve rol voor Ireen Wüst

Anema doelt hiermee op de World Cup van december 2021, waar Melissa Wijfje en Irene Schouten samen met Ireen Wüst reden. De laatste kon naar het oordeel van Anema en Samplonius het tempo niet volgen, waardoor haar ploeggenoten haar letterlijk moesten helpen de finish te halen en ze met zilver genoegen moesten nemen. "Je weet dat onze meiden dat konden,” zegt Anema. "Schouten, Groenewoud en Dul. En dan mogen ze niet met z’n drieën rijden. Ik snap dat niet. Dat had een wereldrecord kunnen zijn.”

Dat gevoel blijft knagen. Volgens Anema wordt te weinig gekeken naar teams die daadwerkelijk op elkaar ingespeeld zijn. "Iedereen weet wat er gebeurt als je een team opstelt dat nooit samen heeft gereden. Dat zagen we bij de mannen met Sven Kramer en Jorrit Bergsma ook. Iedereen kon uittekenen: dit wordt niks. Ze waren totaal niet op elkaar ingespeeld.”

Samplonius beaamt dit: "Het beste team is niet per se het team met de grootste namen, maar het team dat elkaar kent. Dat samen rijdt, fouten maakt, beter wordt.”

"Ik wil winnen. Niet per se met mijn eigen rijders, maar met het beste team”, vat Anema het samen. ,,Je wilt niet weten hoe het voelt als je niet wint. Mijn hele week is dan naar de kloten.”

Sportnieuws.nl Schaats Inside

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside schuiven twee gasten aan. Dat zijn AH Zaanlander-coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius. Het duo kijkt terug op de voorbije periode, maar kijkt vooral vooruit op het olympische schaatsjaar. Check de hele aflevering hieronder.