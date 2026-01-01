De KNSB heeft op 1 januari bekendgemaakt welke schaatsers er in februari allemaal afreizen naar Milaan voor de Olympische Spelen. Van de negen mannen en negen vrouwen doen er per geslacht drie schaatsers mee aan de ploegenachtervolging. Lees hier voor wie Rintje Ritsma gekozen heeft.

Bondscoach Ritsma had een behoorlijke knoop door te hakken. Hij was van mening dat er relatief weinig langeafstandsschaatsers meegaan naar de Olympische Spelen en had dus nog iemand voor de ploegenachtervolging. Hij koos voor Marcel Bosker, die eigenlijk buiten de goede plekken in de matrix stond. Dat ging ten koste van Tim Prins, die zich dacht te plaatsen op de 1500 meter.

Met Bosker is dus de eerste deelnemer bekend. Hij wordt vergezeld door Stijn van de Bunt en Chris Huizinga. Zij plaatsten zich ook met zijn drieën voor de 5000 meter. Van de Bunt doet ook nog mee aan de 10.000 meter én de mass start. Daar vormt hij een duo samen met Jorrit Bergsma.

Opstelling bij de vrouwen

Bij de vrouwen was het niet nodig om nog te wisselen, aangezien de juiste schaatsster zich al hadden geplaatst voor de Olympische Spelen. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud vormen een team op de ploegenachtervolging. Beune kende een teleurstellend olympisch kwalificatietoernooi (OKT) door zich alleen op de 3000 meter te plaatsen, maar krijgt dus een extra kans op een medaille.

Groenewoud doet aan liefst vier afstanden mee. Zij is de grote favoriete op de mass start (die ze samen met Bente Kerkhoff rijdt) en komt ook in actie op de 1500 en 3000 meter. Ook Rijpma-de Jong rijdt de 1500. Beune hoopte die afstand ook te rijden, maar sprintster Femke Kok reed zich ten koste van haar op het podium.

