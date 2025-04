Schaatscoach Rintje Ritsma open over oude liefde: 'Ik kan er intens gelukkig van worden'

Oud-schaatser en bondscoach Rintje Ritsma won in zijn carrière tientallen medailles op het ijs. Toch houdt hij ook van een andere sport. Nog steeds geniet de 55-jarige van zijn oude liefde, die hij ook doorgeeft aan zijn dochter.

Naast het schaatsen leefde Ritsma zich tijdens zijn carrière ook uit op het water als dat niet bevroren was. Hij houdt namelijk van windsurfen. Hij denkt dat zijn liefde voor die sport ook heeft bijgedragen aan zijn loopbaan op het ijs.

'Raar' gevoel bij Joep Wennemars: 'Ze zeiden dat ze huilend voor de televisie hadden gezeten' Joep Wennemars bracht met zijn verrassende wereldtitel op de 1000 meter niet alleen zijn vader Erben in tranen, maar ook heel veel mensen thuis voor de televisie. Toen hij dat hoorde, vond hij dat 'raar' en 'heel mooi' tegelijk.

"Wel in die zin dat je je hoofd leeg kan maken", zegt Ritsma in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "En ik kan er intens gelukkig van worden, van surfen. Daar krijg je zo veel energie van."

Trainen

"Maar na het surfen moet er ook nog getraind worden", stelt hij. "Dan kun je discussiëren over de kwaliteit van de training. Maar als je een dag uren moet maken, maakt het niet uit of je dat bijvoorbeeld op de fiets doet of op de surfplank."

Positieve bondscoach Rintje Ritsma dealt met 'lastige situatie': 'Dat was de eerste jaren anders' De ploegenachtervolging is in de Nederlandse schaatswereld eigenlijk altijd al onderwerp van gesprek. Zo is er vaak discussie over keuzes, maar bondscoach Rintje Ritsma ziet voldoende lichtpunten. Zo spreekt hij vol lof over de tomeloze inzet van de schaats(st)ers.

Het is ook geen makkelijke sport. "Nu ik minder train, merk ik hoe intensief het is als ik weer eens op de surfplank sta. Daar had ik vroeger geen last van", lacht Ritsma.

Omstreden schaatstrainer Jillert Anema maakte lastige keus: 'Dit is niet eerlijk naar mijn vrouw toe' Het is dertig jaar geleden dat Rintje Ritsma de schaatswereld opschudde. 'De beer uit Lemmer' besloot in 1995 een commercieel team te starten: Sanex. Een van zijn trainers bij die ploeg was Jillert Anema. De uitgesproken Fries kon zo zijn eerdere frustraties een beetje wegspoelen.

Lemmer

Hij surft nog steeds, maar niet meer op zijn vertrouwde plek in Lemmer. Daar is hij geboren en getogen. "Ik pak eigenlijk altijd de auto naar een plek die goed is qua windrichting."

Verder is het Friese dorp nog wel zijn thuisbasis. "Mijn ouders hebben hier ook altijd gewoond en zijn nooit weggegaan. Ik vind het heerlijk om aan het water te wonen, net als zij vroeger. En zo kan ik mijn dochter ook een fantastische jeugd bieden."

Bondscoach Rintje Ritsma spreekt openhartig over keuze van Jutta Leerdam: 'Zij had bedenktijd nodig' Jutta Leerdam is misschien wel de grootste naam in de hele schaatssport. Dat vindt ook bondscoach Rintje Ritsma. De 26-jarige kampioene krijgt veel aandacht en voor de oud-schaatser was het lastig om haar te pakken te krijgen.

Ritsma heeft een dochter van 8 jaar oud: Kiki. "Die is ook altijd op het water, met een bootje of op een SUP aan het klooien", vertelt de voormalig olympiër. "Je hebt daar een mooie jeugd en ik vind het nu nog steeds fantastisch. Het is wel toeristisch af en toe, maar als ik dat zat ben, is het toeristenseizoen ook al snel weer voorbij."

Enkelbreuk

Het surfen gooide ook ooit roet in het eten voor het schaatsseizoen van Ritsma. Hij brak in 2003 zijn enkel tijdens een middagje op het water. Het herstel duurde maanden, maar hij keerde wel terug op het ijs. Al was dat niet in de vorm die hij daarvoor had laten zien.

Daardoor ontstond discussie over het eind van zijn carrière, maar Ritsma zelf wilde nog niet stoppen. Dat deed hij pas in 2008.

Bondscoach Rintje Ritsma doet opvallende uitspraak over topschaatsster Irene Schouten De toekomst van Irene Schouten is nog onzeker. Na de geboorte van haar zoontje Dirk afgelopen jaar keerde ze terug in het marathonpeloton. Dat smaakte naar meer voor de schaatskampioen. Bondscoach Rintje Ritsma denkt dan ook dat we haar terug zullen zien op de Winterspelen.

Beluister de podcast met Rintje Ritsma

In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside gaat Rintje Ritsma dieper in op zijn rol als bondscoach, zijn eigen carrière en geeft de voormalig wereldkampioen zijn kijk op het hedendaagse schaatsen. Verder beantwoordt de openhartige Ritsma enkele lastige stellingen en dilemma's over onder meer Jutta Leerdam, Angel Daleman en Irene Schouten. . Beluister hieronder de volledige podcast of check in via Spotify.