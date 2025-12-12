De World Cup in Hamar gaat vrijdagavond moeizaam van start. Er zijn problemen met het startpistool en daar heeft met name Nederlandse topschaatsster Suzanne Schulting last van.

Zij reed namelijk meteen in de eerste rit tegen Rio Yamada. Er leek in eerste instantie sprake van twee keer een valse start, wat een diskwalificatie tot gevolg zou hebben. Maar er bleken problemen te zijn met het startpistool.

Dus liet de start even op zich wachten. Schulting en Yamada trokken hun jas maar weer aan en gingen uit de baan. Voor de schaatsster van Team Essent is het een enorme tegenvaller, vlak voor haar allereerste World Cup-wedstrijd.

Schulting plaatste zich namelijk niet voor de World Cups tijdens het NK. Door de afmeldingen van Jutta Leerdam en Angel Daleman mag ze nu toch in actie komen op de 500 meter. Al is het dus wachten op de start.

Frustratie

De situatie leidt tot veel frustratie bij oud-topschaatser Mark Tuitert. "Het amateurisme hiervan vind ik wel stuitend", zegt hij bij NOS. "Als je dan een World Cup hebt op vrijdagavond en het eerste startschot is niet goed... You had one job, zeg maar."

"Ja, dat is wel frustrerend. Ik zou er wel voor willen pleiten dat er gewoon reserve pistolen zijn. Die oude pistolen moet je er gewoon bij hebben", aldus het schaatsicoon.

Na enkele minuten mochten de schaatssters opnieuw naar de start. Toen ging het echter weer mis met het pistool en konden Schulting en Yamada opnieuw de baan verlaten. Er wordt een pauze van een half uur ingelast om de problemen te verhelpen.

