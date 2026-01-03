Tim Prins zag eerder deze week zijn olympische droom uiteenspatten door een besluit van schaatsbond KNSB. De 22-jarige schaatser werd geslachtofferd ten gunste van Marcel Bosker, die belangrijk is voor de ploegenachtervolging op de Spelen. Prins werd de voorbije dagen bedolven onder de steunbetuigingen en daar was die van Erik Dijkstra een van de meest opvallende van.

Dijkstra is onder meer journalist en presentator en maakt de podcast Bureau Sport met zijn kompaan Frank Evenblij. Hij is een echte sportgek en volgde dus ook het olympisch kwalificatietoernooi en de daaropvolgende deceptie voor Prins. Die leek zich tijdens het OKT te plaatsen op de 1500 meter, maar zag de KNSB daar een stokje voor steken.

Boosheid en teleurstelling

Zij gaven een aanwijsplek aan Marcel Bosker, die zo mee kan doen aan de ploegenachtervolging. Kjeld Nuis mag daardoor op Prins' plekje starten op de 1500 meter. Het besluit zorgde voor boosheid en teleurstelling bij Prins en een hoop bekende en minder bekende landgenoten.

Dijkstra was een van mensen die zich openlijk uitsprak voor Prins. Dat deed hij op Nieuwjaarsdag via Instagram, waar hij een foto deelt van de schaatser voor 'een kleine ode'. "Op deze foto weet Tim dat hij zich net op het nippertje voor de Spelen in Milaan heeft geplaatst. Eerder miste hij zo'n plek op vijfduizendste (op de 1000 meter, red.), maar nu was het raak."

Kort na het OKT bleek dat echter toch niet zo. "Maar op Nieuwjaarsdag komt Tim erachter dat hij toch thuis moet blijven. Omdat de KNSB kiest voor de ploegenachtervolgling, een onderdeel dat we in schaatsland Nederland nooit serieus nemen. Maar nu opeens wel. Kijk naar Tim Prins en je weet dat onrechtvaardigheid bestaat."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Dijkstra is het zichtbaar oneens met besluit en kan zich voorstellen hoeveel pijn het besluit voor Prins doet. "Tim zit straks in Joure bij Andries Noppert op de bank te kijken hoe zijn collega's om medailles gaan strijden. En hoe de ploegenachtervolging een mooie vierde of vijfde plek verovert. Ik hoop dat Tim de rest van het jaar alle wedstrijden waar hij aan mee mag doen wint", zo besluit Dijkstra.

Tim Prins volgende week in actie

Voor Prins vindt het eerste belangrijke sportevenement volgende week plaats. Van 9 tot en met 11 januari is het tijd voor de EK afstanden, waar Prins zijn focus nu op heeft verlegd. Hij kreeg enorm veel reacties op het pijnlijke besluit van de KNSB en bedankte daar deze zaterdag iedereen voor. "Het zijn er te veel om allemaal te beantwoorden maar ik waardeer het enorm."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.