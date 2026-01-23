Femke Kok wil het nog niet uitspreken, maar zij is dé grootste kanshebber voor Nederlands goud op de Spelen in Milaan. Dat bewees haar eerste 500 meter op de laatste World Cup in Inzell wel. Kok verbeterde haar eigen baanrecord. "En weer een 36'er."

Kok imponeerde in de negende rit in Duitsland. Even daarvoor had landgenote Jutta Leerdam met 37,22 een richttijd neergezet. In een onderling met regerend olympisch kampioene Erin Jackson liet Kok zien hoe het met de vorm gesteld is. Na een prima opening (10,29) knalde ze naar een eindtijd van 36,87. Daarmee nam ze een hap uit het vorige baanrecord (37,07).

"Ik wist niet zo goed hoe snel het hier was. Maar ik zag Jutta haar tijd en dacht: mooi, dan is het net zo snel als in Thialf", lacht ze. "En het was dezelfde tijd als in Thialf. Dat is ongelooflijk, dat is mooi."

Kok ziet nog verbeterpunten

Kok voelde zich niet super. "Maar ik denk dat dat een goed teken is. Ik heb niks te klagen. Het is een heel mooi baanrecord, en weer een 36’er", zegt ze breed lachend bij de NOS. "Het rondje van het OKT was beter, nu was de opening beter. Daar is nog wel winst, in de opening. Want ik haperde een beetje. Maar ik ben heel erg tevreden, hier kan ik mee verder."

Kok is al jaren onklopbaar op de 500 meter bij World Cups. "Je ziet dat het niveau omhoog gaat. Dat houdt mij ook heel erg scherp. Het zorgt ervoor dat ik iedere keer gebrand aan de start sta", verzekert ze. Zondag is er nog een omloop van de 500 meter. Ook rijdt Kok nog de 1000 meter in Inzell.

