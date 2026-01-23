Topschaatsster Femke Kok kreeg vorig seizoen een flinke klap te verwerken. Ze liep het CMV-virus op, waardoor ze lang rust moest nemen. "Mijn wereld stortte in", zegt de 25-jarige nu over die zware periode.

"Dat ik dat virus kreeg in aanloop naar het preolympische seizoen was enorm schrikken", vertelt Kok aan Helden Magazine. Toen ze terugkwam van een trainingskamp in Spanje voelde zich plots heel beroerd. "Ik herstelde ook voor geen meter na inspanningen." En dat maakte haar erg ongerust.

"Ik trok aan de bel, onderging testen en dacht: ik neem een paar dagen rust en dan ben ik er wel weer. Toen belde de sportarts om te vertellen dat ik het CMV-virus had, vergelijkbaar met de ziekte van Pfeiffer." Als snel merkte ze dat de trainingen te zwaar waren voor haar. "Ik barstte van de hoofdpijn en mijn bloedwaardes werden ook alleen maar slechter."

'Mijn wereld stortte in'

De arts nam dan ook een pijnlijk besluit: Kok mocht bij de start van het seizoen niet meer het ijs op. "Mijn wereld stortte in. Ik dacht: het hele seizoen is naar de knoppen. En wat betekende het voor mijn deelname aan de Spelen? Pfeiffer kan heel lang duren en een enorme impact hebben."

'Ik was zo boos'

Het enige wat ze kon doen was rusten. Na een paar weken voelde ze zich wat beter, en dat bleek ook uit haar bloedwaardes. Toch mocht ze van haar coaches nog niet het ijs op. "Ik was zo boos", vervolgt ze. Maar met de Spelen in het achterhoofd wilden ze geen enkel risico nemen. "Want als je met het CMV-virus te snel begint, kun je overtraind raken en lig je er maanden uit."

Ze mocht in december 2024 weer beginnen met trainen en maakte haar rentree bij het NK sprint. "Het enige waar ik op dat moment op kon vertrouwen was de basis die ik in de zomer had gelegd. En die bleek goed te zijn geweest. Ik won meteen de 500 meter en in de wereldbekerwedstrijden bleef ik daarna ongeslagen."

Het liep dus allemaal met een sisser af, maar ze merkt nog steeds gevolgen van haar ziekte. "Ik merk dat ik sneller vatbaar ben voor een virusje, pik sneller een verkoudheid op dan voorheen. Mijn weerstand is lager, mijn immuunsysteem heeft het flink te verduren gehad en is nog niet geheel hersteld." Ook haar mentaliteit is veranderd. "Ik maak af en toe pas op de plaats, terwijl ik voorheen juist eerder te veel deed tijdens de training. De ongeduldige Femke moet voortaan tot tien tellen.”

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.