Het leven van Stijn van de Bunt staat ineens volledig op zijn kop. De topschaatser brak enkele maanden geleden nog zijn rug, maar zorgde afgelopen week voor een sensatie door bij het OKT op de lange afstanden te heersen. Van de Bunt mag op de Winterspelen zelfs op vier onderdelen gaan starten. Dat zadelt Nederland op één van die disciplines wel met een lastige situatie op.

Van de Bunt won bij het OKT de 5000 en de 10.000 meter waardoor hij op beide onderdelen mee mag doen op de Spelen. Hij schaatste zichzelf daarmee ook in het Nederlandse team voor de ploegenachtervolging en donderdag werd duidelijk dat de KNSB hem ook samen met Jorrit Bergsma de mass start laat rijden. Zelf leek hij dat ook maar moeilijk te kunnen geloven.

Dat terwijl Van de Bunt enkele maanden geleden nog zijn rug brak en hij niet als topfavoriet werd gezien op het OKT. Timmer genoot van zijn prestaties: "Fantastisch, dat kan dus ook. Net als op de Spelen zijn er gewoon andere regels. Het is zo'n andere wedstrijd, ze schaatsten alsof hun leven er vanaf hing."

Timmer denkt dat Van de Bunt op de individuele afstanden mee kan doen om de medailles: "Als hij schaatst zoals hij nu deed. Dat zijn gewoon goede tijden, die zijn natuurlijk ook van van internationaal topniveau. Het is gewoon echt een grote jongen die zich daar meldt."

Nieuw duo op mass start

Op de mass start zorgt de uitverkiezing van Van de Bunt wel voor een opvallende situatie. Nederland reed daar de afgelopen jaren bijna altijd met Bergsma en Bart Hoolwerf als duo. Zij waren twee totaal verschillende types. Bergsma sprong vaak mee met groepjes en als dat niet werkte, was Hoolwerf de troef voor de massasprint. Dat duo wordt echter uit elkaar gehaald doordat beiden zich niet via een individuele afstand voor de Spelen wisten te plaatsen.

'Dat vind ik wel lastig'

Bondscoach Rintje Ritsma had maar één aanwijsplek voor de mass start en de keuze viel door zijn twee World Cup-zeges dit jaar op Bergsma. Timmer vraagt zich echter af of Nederland zonder Hoolwerf dezelfde tactiek kan hanteren als normaal: "Dat vind ik wel lastig, want Van de Bunt heeft niet echt een sprint in de benen."

Veel tijd om dat in wedstrijden te trainen, hebben ze niet. Voor de Spelen kan dat alleen nog maar bij de EK afstanden en de World Cup in Inzell. De drievoudig olympisch kampioene adviseert Van de Bunt en Bergsma dan ook om elkaar de komende tijd op te zoeken: "Ze moeten met elkaar gaan optrekken en trainen, dat het nog wel een beetje op elkaar afgestemd wordt. Een paar keer met elkaar kijken hoe ze dat gaan doen en wat de tactiek is."

