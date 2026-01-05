Waar de Nederlandse schaatsers vorige week zich op het OKT voor de Winterspelen probeerden te plaatsen, doen hun Amerikaanse collega's dat deze dagen via een kwalificatietoernooi. Daar waagde een topschaatser uit het verleden op 55-jarige leeftijd ook nog een poging.

KC Boutiette hoorde aan het einde van de vorige en het begin van deze eeuw tot de beste schaatsers ter wereld. Hij werd in 1997 vierde op het WK allround en had in dat jaar ook welgeteld één dag het wereldrecord op de 1500 meter in handen. De Amerikaan eindigde op de Spelen een jaar later als vijfde op die afstand en in 2002 finishte hij als vijfde op de olympische 5000 meter. Op de WK afstanden eindigde hij drie keer op plek vier, waarvan één keer met de ploegenachtervolging.

Hij deed dus vaak mee om de prijzen, maar eremetaal zat er elke keer niet in. Boutiette was in totaal vier keer van de partij op de Olympische Winterspelen en deed in 2006 voor het laatst mee in Turijn. Hoewel hij inmiddels dus al 55 jaar oud is, besloot hij deze week toch weer een poging te wagen om zich twintig jaar later opnieuw voor een editie in Italië te plaatsen.

Geen vijfde Spelen

De schaatser deed namelijk mee aan de 1000 en de 1500 meter bij het Amerikaanse kwalificatietoernooi.Daar bleek dat hij inmiddels flink aan snelheid heeft ingeleverd. Boutiette reed op de 1000 meter een tijd van 1.16,20 en werd daarmee 28e op ruim acht seconden van de winnaar Conor McDermott-Mostowy.

Op de 1500 meter eindigde de Amerikaan als achttiende, maar met een tijd van 1.56,81 was hij wel ruim twaalf seconden trager dan nummer 1 Emery Lehman. Boutiette kwam vanzelfsprekend ook niet in de buurt van zijn persoonlijke records die hij ruim twintig jaar geleden neerzette.

Oudste medaillewinnaar op World Cup

Het is overigens niet eens zo lang geleden dat we Boutiette op het hoogste podium zagen. Hij deed in 2016 en 2017 nog mee aan de mass start op de WK afstanden. Hij kon toen geen potten breken, maar deed dat wel in de World Cup. Hij eindigde in 2016 in Nagano namelijk als tweede op de mass start en werd daarmee de oudste medaillewinnaar ooit bij een wereldbeker.

