Schaatssensatie Jordan Stolz rijdt dit seizoen record na record op de World Cups. Toch hebben die zijn tol geëist. De Amerikaan kampt met vermoeidheid en moet de komende maanden toewerken naar de Olympische Spelen. "Er is niet veel tijd om te trainen."

Stolz blikt in gesprek met Milwaukee Journal Sentinel terug op zijn succesvolle World Cups. Bij de laatste wedstrijden in het Noorse Hamar reed hij drie nieuwe baanrecords, op de 500, 1000 en 1500 meter. Toch slaat ook bij hem de vermoeidheid toe.

"Er is niet veel tijd om te trainen", zegt de 21-jarige. "Ik heb één kleine intervaltraining gedaan, maar je bent al moe van de vorige races en hebt maar vier dagen tot de volgende." Na de World Cups in Salt Lake City en Calgary had Stolz het even zwaar.

Van slag

"Ik raakte van slag door het reizen en de jet lag. Je moet zorgen dat je genoeg hersteld bent voor de race, maar dat lukte niet zoals gewenst." Uiteindelijk was daar niet veel van te merken in Heerenveen en Hamar. Daar pakte Stolz weer record na record. Toch is het een goede waarschuwing richting de Spelen in Milaan. "Als ik thuis ben kan ik twee maanden trainen."

Ondanks de vermoeidheid heeft hij er niet over getwijfeld om de laatste races over te slaan. "Je wordt sowieso moe van schaatsen. Dan kunnen we het net zo goed afmaken en nog comfortabeler worden tijdens wedstrijden.", legt Stolz uit. "En het is fijn om te weten hoe snel ik ben." Daarmee heeft hij ook de Nederlandse concurrentie op scherp gezet. "Het moet ze mentaal wel beïnvloeden. Dat werkt vast in mijn voordeel."

OKT

In Nederland moeten de topschaatsers deze maand nog strijden om een plek op de Winterspelen. Het olympisch kwalificatietoernooi vindt plaats tussen kerst en oud en nieuw.

