Anni Friesinger en haar partner Ids Postma waren grootheden in het langebaanschaatsen. Hun oudste dochter voelt zich ook thuis op bevroren water, maar dan als ijshockeyster. Het gaat heel voorspoedig met haar carrière, blijkt uit een post van Friesinger op social media.

Twee jaar na hun huwelijk in 2009 kregen de Duitse Friesinger en Nederlandse Postma hun eerste dochter, Josephine. De inmiddels 14-jarige Josephine. heeft een jonger zusje van 11 met de naamElisabeth. De jongedames zijn alletwee fanatieke en getalenteerde ijshockeyspeelsters.

Beiden spelen voor EC Red Bull Salzburg. Josephine heeft inmiddels ook plek in een ander team: die van Duitsland Onder 16. Ze is dus zelfs op de radar gekomen van de Duitse bond Deutscher Eishockey-Bund (DEB).

Onder 16

Dat blijkt uit een update die Friesinger vrijdag op Instagram plaatste. "Vrijdag, de week is bijna voorbij", zo zegt de drievoudig olympisch kampioene. "Maar bij ons gaat het pas echt los in het weekend! Josephone gaat naar het trainingskamp van Onder 16 voor een paar dagen. En Elisabeth heeft een paar intensieve trainingsdagen op het programma staan."

Friesinger werkt in een winkel: Conceptstore. Ze is de grote motor achter het bedrijf, dat ze op Instagram omschrijft als specialist op het gebeid van duurzame mode, interieur en accessoires. "Hier bij Conceptstore bereiden we ons voor op de advent. Ja, ons grootste project krijgt vorm!".

IJshockey

Friesinger is zelf ook verzot geraakt op ijshockey. Wel moest ze in oktober wat sessies overslaan of op halve kracht uitvoeren, want de Duitse kampioene was geblesseerd geraakt aan haar pols. "Mama speelt voorlopig wat minder", schreef ze toen met drie emoticons van een ijshockeystick.

Sinds 2023 is Friesinger-Postma namelijk ijshockeyster op een respectabel niveau. "Ik wilde ijshockey beter begrijpen", zei ze ooit tegen Apotheken Umschau. "Dus startte ik in een gemixt team". Zo ging de Duitse van een individuele sport (schaatsen) naar een teamsport. "Het draait allemaal om timing. Je wint en verliest samen. Ik houd ervan. Ik kan inmiddels goed schieten", was ze van mening.

