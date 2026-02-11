Wereldkampioen Joep Wennemars maakt woensdag zijn debuut op de Olympische Spelen. Hij verschijnt in Milaan aan de start van de 1000 meter. Een mooi moment voor hem en zijn familie. In het bijzonder voor vader Erben, die zijn zoon in zijn voetsporen ziet treden. Hij deelt dan ook een emotioneel bericht op Instagram.

De 23-jarige Wennemars maakte zijn eerste stapjes op het ijs toen hij vier jaar oud was. Dat werd uiteraard vastgelegd door zijn trotse vader. Hij deelt die beelden op Instagram. Met behulp van een rekje beweegt hij zich voort op het ijs. “Vind je het leuk, Joep?”, vraagt Erben in de video. "Ja", is het antwoord van Joep.

"En je wilde altijd mee naar de ijsbaan", schrijft de 50-jarige Wennemars bij de beelden. "Opgegroeid op het ijs. Vaak met plezier, soms met afzien. Je leerde verliezen, maar ook winnen."

Keihard werken

"Je gaf nooit op, nam altijd verantwoordelijkheid en ging je eigen weg", vervolgt hij. "Je hebt altijd keihard gewerkt, sloeg geen training over, leerde van fouten. Verschuilde je niet achter excuses." Dat heeft al geleid tot een aantal mooie medailles, waaronder het goud op de 1000 meter tijdens de WK afstanden in Hamar vorig seizoen.

Afgelopen december bewees hij zich op drie afstanden tijdens het OKT. Daarom start hij op de 500, 1000 en 1500 meter in Milaan. Woensdag staat het eerste onderdeel voor hem op het programma: de afstand waarop hij regerend wereldkampioen is.

'Olympiër!

"Vandaag sta je daar. Olympiër!", schrijft Erben. "Aan de start van jouw 1000 meter. Niks cadeau gekregen. Alles zelf verdiend", besluit hij.

Olympische medailles Erben Wennemars

Joep kan deze Winterspelen al zijn vader overtreffen. Erben nam drie keer deel aan de Spelen in 1998 plaatste hij zich voor dezelfde afstanden als Joep op zijn eerste spelen. Maar tijdens de 500 meter werd hij door een val voor de rest van het toernooi uitgeschakeld.

In 2002 was hij ook van de partij, maar keerde hij zonder medailles huiswaarts. Bij zijn laatste Spelen in 2006 wist hij wel eremetaal te winnen. Hij pakte twee keer brons, op de 1000 meter en ploegenachtervolging.