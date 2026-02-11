Joep Wennemars maakt woensdag zijn debuut op de Olympische Winterspelen tijdens de 1000 meter en dat is nu net de afstand waarop hij de regerend wereldkampioen is. Ex-topschaatsster Marianne Timmer heeft dan ook hoge verwachtingen van de zoon van Erben in Milaan.

Wennemars kroonde zich afgelopen jaar tot wereldkampioen op de 1000 meter, maar toen hij dinsdag werd gevraagd naar de topfavoriet in Milaan noemde hij de naam van Jordan Stolz. Timmer vindt dat een goed teken: "Die is natuurlijk slim, want die laat hem lekker in die favorietenrol."

De drievoudig olympisch kampioene, waarvan twee keer op de 1000 meter, heeft een 'goed gevoel' over Wennemars, die later ook nog de 500 en 1500 meter zal rijden: "Ik vind hem heel gefocust. Hij kan zich ook afsluiten. De dingen die hij zegt gaan ook echt over het sporten. Ik heb hem vorig jaar die stappen zien maken. Ik heb zoiets van: deze heeft het ook in zijn koppie zitten. Die kon weleens als een verrassing uithalen."

Het jaar van zijn wereldtitel is volgens Timmer van groot belang geweest voor de carrière van Wennemars geweest: "Dat was ook een heel mooi traject. Daar heeft hij de stap gemaakt naar de absolute top. Dat hele voorseizoen was helemaal geen topseizoen, daar zat hij in de middenmoot. Op het NK steeg hij boven zichzelf uit en toen dacht hij dat er dus meer mogelijk is. Daar heeft hij dat vertrouwen getankt en hij heeft de lijn doorgezet. Dan ben je wel een grote."

'Stolz van andere planeet'

Hoewel Wennemars de regerend wereldkampioen is verwacht Timmer niet dat hij ook het olympisch goud gaat pakken. "Ik denk dat Stolz absoluut wel van een andere planeet is. Ik denk dat Joep voor zilver gaat. Ik vind hem heel koel. Joep gaat mooie dingen doen."

De zoon van voormalig topschaatser Erben komt al in de elfde rit in actie en start daarin de binnenbaan tegen de Chinees Ziwen Lian. "Die gaat hem er niet afrijden", is Timmer overtuigd. "Joep kan z'n eigen rit rijden en het zou mooi zijn als hij nog even met hem een vliegwiel heeft in het eerste gedeelte."

Kjeld Nuis en Jenning de Boo

Wennemars is woensdag één van de drie Nederlanders op de 1000 meter. Ook Kjeld Nuis en Jenning de Boo komen in actie op de kilometer. Waar Wennemars en De Boo hun olympische debuut gaan maken, heeft Nuis als drie gouden medailles in zijn prijzenkast liggen. Hij won in 2018 al eens de olympische titel op deze afstand.

