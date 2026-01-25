Met het einde van de World Cup is voor de schaatsers de laatste en misschien wel belangrijkste fase richting de Olympische Spelen aangebroken. De wedstrijden zijn gereden, de vorm is getest en de focus verschuift volledig naar timing en herstel. Volgens Ireen Wüst draait het nu om het vinden van de juiste balans. "Dan hoop je dat alles samenvalt en je op de Spelen de rit van je leven rijdt."

Na afloop van het World Cup-weekend in Inzell keek Wüst vooruit naar die cruciale weken richting Milaan. De ideale voorbereiding bestaat volgens haar niet uit één vast stramien. "Het hangt heel erg af van wanneer je eerste afstand is", legde ze uit bij de NOS. Schaatsers die vroeg in het olympisch programma in actie komen, staan voor een andere uitdaging dan rijders die pas later hun momenten hebben.

Voor rijders die al op de eerste dagen moeten presteren, is de tijd beperkt. Joy Beune staat bijvoorbeeld al vroeg aan de start op de 3000 meter. "Dan weet je: het echte trainen is wel geweest", stelt Wüst. "Je traint nog een klein beetje, maar daarna ga je herstellen en richting Milaan." Voor schaatsers die later pas in actie komen kan het trainingsblok iets langer worden doorgetrokken, voordat ook zij de rustfase ingaan.

'Supercompensatie'

Centraal in die laatste weken staat wat Wüst 'supercompensatie' noemt. "Je bent aan het trainen en daarvan word je eigenlijk minder", weet de zesvoudig olympische kampioene als geen ander. "Maar als je dan gaat rusten, word je beter." Dat proces vraagt om precisie. Volledig stilvallen is geen optie. "Je moet af en toe blijven prikkelen, want anders kak je helemaal in", klinkt Wüst. "De omvang gaat eruit, maar je blijft wel intensief. Dan voel je je steeds frisser en krijg je ook steeds meer vertrouwen."

Die aanpak was dit weekend duidelijk zichtbaar bij Femke Kok. De sprintster sloeg bewust de tweede 500 meter van de World Cup in Inzell over, ondanks dat ze eerder dit seizoen al zeven keer had gewonnen op die afstand. Kok had het wereldbekerklassement al veiliggesteld en besloot geen risico te nemen. "Ik had niks meer om voor te rijden", legde ze uit. "Dus heb ik naar mijn lichaam geluisterd."

Alles moet samenkomen op dat ene moment

Die keuze past binnen de visie die Ireen Wüst schetst voor deze fase van het seizoen. Volgens het schaatsicoon is dit het moment waarop schaatsers moeten durven loslaten. "Van trainen word je minder, van rust word je beter", benadrukte Wüst. Daarbij gaat de trainingsomvang omlaag, zonder dat de scherpte volledig verdwijnt. "Dan voel je je steeds frisser, ga je steeds harder en krijg je ook steeds meer vertrouwen."

Als lichaam en hoofd op het juiste moment samenkomen, kan supercompensatie optreden. "Dan ben je beter dan je ooit was", aldus Wüst. En juist dát moment moet samenvallen met de Olympische Spelen. "Dan hoop je dat alles samenvalt en je op de Spelen de rit van je leven rijdt."

