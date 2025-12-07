Femke Kok, Marrit Fledderus en Anna Boersma lieten zich op zondagmiddag van hun beste kant zien bij de teamsprint tijdens de World Cup in Heerenveen. Het drietal reed op knappe wijze een nieuw baanrecord (1.25,18). Na afloop waren de dames blij met het resultaat.

Voor Boersma was het een bijzonder moment. Zij maakte namelijk haar debuut bij de teamsprint. "Het was mijn eerste keer hier, dus het is dan wel heel bijzonder om meteen een baanrecord te rijden", zo vertelde ze aan de microfoon van de NOS.

Vertrouwen

Kok reed opvallend als derde in de sprinttrein. Zij moest dus de meeste rondjes volhouden, terwijl zij gespecialiseerd is op de kortste sprintafstand 500 meter. achteraf bleek ze er wel gewoon vertrouwen in te hebben. "Ik kan vaak ook wel goed achter mensen rijden. Vooral ook achter Marrit, want we trainen natuurlijk elke dag samen. Dus dan heb je gewoon dat stukje ontspanning."

Daarnaast was ook Kok was blij met het baanrecord. "Super mooi. We zitten een seconde eronder. Dus dat geeft wel aan dat we een goed team zijn."

Toekomst

Maar of het goede team vaker in actie zal komen, is nog maar de vraag. Op de vraag of de dames hier vaker op gaan trainen, was Kok duidelijk: "Voorlopig nog niet, want het is geen olympisch onderdeel en dat is best wel jammer. Zo lang het niet olympisch is, dan hebben we er ook niet veel ambitie voor."

Maar het volledig uitsluiten deed Kok niet: "Maar het is wel leuk om te rijden, en er is natuurlijk nog een WK teamsprint. Ja, dan gaan we wel weer oefenen."

