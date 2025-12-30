Vreugde en verdriet zitten op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) dicht bij elkaar. Daar kan Joy Beune over meepraten. De wereldkampioene van de 1.500 meter zien we niet terug op de Winterspelen bij die afstand. Beune werd na een misser vierde. Schaatsicoon Ireen Wüst zag een 'dure fout' van de topfavoriete.

De schaatsmijl eindigde in een tranendal voor Beune. Daar profiteerden winnares Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud van. Beune grijpt vooralsnog mis op haar favoriete afstand, ze moet hopen op een aanwijsplek. Check hieronder de huidige stand van zaken op de beruchte matrix:

'Dit is typisch het OKT'

"Verschrikkelijk. Maar het was sowieso wel een beetje gek, want ze opende gewoon hartstikke goed", zag Wüst. "Maar toen begon ze na 300 meter een beetje aan haar rits te frunniken. Dat is iets wat ze nooit doet." Volgens het schaatsicoon is die actie iets 'typisch voor een OKT. "Mensen gaan dingen doen die ze normaal nooit doen."

In de ogen van Wüst leek het erop alsof Beune door dat moment even de focus kwijt was. "Toen had ze een enorme misser. Maar als je dat op die plek hebt, waar je nog aan het doorversnellen bent, en zakt dan door je hoeven, dat kost dubbel kracht. Daarna ging ze overcompenseren", merkte de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden op in de NOS Schaatspodcast

Uiteindelijk kwam Beune in de ogen van Wüst te kort in haar sterke punt, de slotronde. "Dat is een super dure fout. Ze zal de komende nacht niet slapen en honderdduizend keer afvragen van: wat gebeurde er nou?" Dat was ook het geval:

