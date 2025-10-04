Het zal voor schaatsliefhebbers in februari even wennen zijn: een Olympische Winterspelen zonder Irene Schouten. De vrouw die op de vorige Spelen drie keer goud pakte, is gestopt en maakt het toernooi nu op een heel andere manier mee. In gesprek met ex-topschaatsster Marianne Timmer vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud dat ze daar stiekem wel moeite mee heeft.

Schouten stopte begin 2024 met langebaanschaatsen. Ze was toen pas 31 jaar oud, maar vond het mooi geweest en tijd voor andere dingen. In december van dat jaar werd ze voor het eerst moeder en inmiddels is ze druk bezig in de ondernemerswereld.

Van een terugkeer in het schaatsen kwam het slechts heel even. Ze keerde na haar zwangerschap begin 2025 terug tijdens een marathonwedstrijd en wilde een eigen ploeg opzetten. Dat kwam er niet van, vanwege gezondheidsproblemen van haar zoontje Dirk.

En dus schaatst Schouten zeer zelden, terwijl ze veel oude bekende over een aantal maanden in actie ziet op de Spelen. Ze geeft in Dromen van Goud toe dat ze daar wel mee zit. "Ik denk dat ik het toch, diep van binnen, wel een beetje lastig ga vinden."

En daar heeft ze duidelijke redenen voor. Sportief was ze immers nog dik in orde toen ze besloot te stoppen. "Als ik door was gegaan, had ik grote kans om in MIlaan te kunnen knallen. Als ik straks de wedstrijden van de meiden zie op de afstanden waar ik het zou kunnen, dan zal ik het wel even moeilijk vinden."

Opvolgsters voor Irene Schouten

De olympisch kampioene op de 3000 meter, 5000 meter en de ploegenachtervolging krijgt over enkele maanden dus een opvolgster. Bij zulke grote toernooien merkt ze toch dat ze het schaatsleven een klein beetje mist. "Ik denk dat ik dat echt effe lastig ga vinden, maar daar moet ik ook maar doorheen. Afgelopen jaar dacht ik het ook tijdens de World Cups, maar dat viel mee. De enige keer dat ik dacht oef, was tijdens het WK. Er werd niet heel hard gereden."

De inmiddels 33-jarige Schouten kan niet anders dan zich er maar bij neerleggen dat het rondom de Spelen even pijn gaat doet. Van ex-collega en ervaringsdeskundige Timmer krijgt de Koningin van Beijing nog wat advies. "Tijdens het jaar van Vancouver (2010) heb ik mijn been gebroken, toen heb ik die tijden gezien en dacht ik hmm. Maar het is zoals het is en het was een ongelukje. Maar ik had er wel een beetje buikpijn van."

Dromen van Goud met Irene Schouten

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. In deze aflevering is Irene Schouten te gast. Zij was op de vorige Spelen de succesvolste Nederlandse schaatsster met liefst drie gouden medailles. In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.