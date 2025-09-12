De moord op de Amerikaanse politiek activist Charlie Kirk maakt wereldwijd veel los, ook in de sportwereld. Onder meer Jake Paul, de boksende verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, sprak zich uit over de afschuwelijke misdaad. Maar sommige sporters vinden het juist wel prima dat Kirk is vermoord.

Een van hen is Chelsea Wolfe (32), een wielrenner met als specialisatie BMX freestyle. De transgender sporter deed namens de Verenigde Staten mee aan de Olympische Spelen van 2020, die vanwege corona werden gehouden in 2021. Dat leverde veel publiciteit op voor Wolfe, want ze was de eerste openlijk transgender persoon die zich namens de VS plaatste voor de Spelen.

We hebben het geflikt

In de nasleep van de liquidatie postte Wolfe volgens Fox News diverse boodschappen waarin ze enthousiasme toonde voor de moord. In een post liet ze een tv-reportage over de moord zien, met daarbij een stukje animatie uit de serie Dora the Explorer. "We hebben het geflikt!", schreef Wolfe erbij, schijnbaar tevreden dat een moeder en haar twee kinderen nu zonder partner en vader zitten.

"Je had geen nazi hoeven zijn, dat was optioneel", gaat Wolfe verder. "Hij had dit allemaal niet hoeven doen. Maar ja, hij deed het wel. En nu is hij dood. Leef je leven niet op een manier waarmee de wereld beter af is met jouw dood. We haten nazi's. Want nazi's willen ons dood hebben."

Fascist

En zo ging het door. Kirk werd ook "een fascistische ophitser" genoemd "die actief zorgt voor het marginaliseren van onderdrukte bevolkingsgroepen. Dag na dag." Tennislegende Martina Navratilova, zelf zeker geen fan van president Donald Trump, die bevriend was met Kirk, sprak haar afschuw uit over de geweldsverheerlijkende posts van de BMX-wielrenner. Ze noemde de berichten 'ziek'.

Jake Paul

Jake Paul is juist wel een aanhanger van Trump, zoals Kirk. Ook hij is lamgeslagen door de lafhartige moord. In de ogen van Paul is de situatie een teken van de tijd waarin we leven.

Chelsea Wolfe op Instagram

"Wat een mentaal zieke tijd maken we door", schreef hij, om er direct aan toe te voegen dat volgens hem 'we God meer dan ooit nodig hebben'. Paul sloot af met een boodschap richting zowel de nabestaanden als de dader: "We bidden voor Charlies familie en bidden dat deze slechte mensen genezen."