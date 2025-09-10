De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam (26) is een vrouw van de wereld. Mede door haar relatie met verloofde Jake Paul komt ze overal ter wereld. Ze navigeert door haar drukke leven met een speciale gave waar ze op haar social media over vertelt.

De regerend Europees sprintkampioene omschrijft zich in een video op TikTok als 'hoogsensitief'. Bij een video van deze dinsdag staat namelijk: 'High sensitive girlies unite'. Oftewel: "Laten wij meiden die hoogsensitief zijn samenkomen."

Analyseren

In de video ondersteunt Leerdam haar hoofd met een hand en knijpt ze haar ogen geleidelijk dicht, waarbij er een hoog geluidje weerklinkt, alsof er een machine aan het werk is. En die machine is haar brein, zo legt ze uit. Het bijschrift is: "Me scanning your energy to decide if I'm gonna overshare every detail of my life or just say hi."

In het Nederlands: "Dit ben ik terwijl ik je uitstraling analyseer. Zo kan ik beslissen of ik echt alle details over mijn leven met je ga delen. Of dat ik alleen hallo ga zeggen."

Kracht en balans

De laatste dagen is Leerdam actiever op TikTok dan in de weken ervoor. Zo nam ze onlangs de telefoon mee toen ze een rondje op het ijs reed, met als doel om haar volgers te laten ervaren hoe het is om met hoge snelheid over de bevroren massa te razen.

"Schaatsen is niet alleen kracht, uithoudingsvermogen en balans; schaatsen is een dans die héél moeilijk is om te perfectioneren", legde ze uit. "Maar als het je lukt, voelt het alsof je vliegt." Leerdam zet dan ook geen 'trending muziekje' onder haar video, maar het 'pure geluid van krakend ijs'.

Eyeliner

Ook reageerde ze recent op opmerkingen en aanmerkingen over haar uiterlijk, bijvoorbeeld over haar veelbesproken eyeliner. Er was een tijd dat ze dat dagelijks aanbracht, tegenwoordig wisselt ze af.

"Ik doe gewoon wat ik leuk vind op een dag. Waarschijnlijk heb ik binnen drie tot vijf werkdagen weer een nieuwe vibe", zo sluit ze af. In de reacties reageren mensen overigens massaal of ze wel of geen voorkeur hebben voor de eyeliner.