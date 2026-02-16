Na haar overwinning op de 1000 meter in Milaan kocht Jutta Leerdam al een mooi presentje voor haarzelf. Nu, nadat ze ook bij de 500 meter op het podium stond, kijkt ze met een schuin oog naar haar verloofde Jake Paul, want waar zal de Amerikaan mee komen aanzetten?

Daags na haar zege op de 1000 meter besloot Leerdam het er eens even van te nemen. Ze dook modestad Milaan in en kwam terug met een peperduur cadeau voor zichzelf. Dat had ze natuurlijk ook dik en dik verdiend na die geweldige race.

Leerdam deelt op TikTok een video waarin ze die toont aan haar vele volgers. "We gingen shoppen nadat ik goud heb gewonnen", vertelt de topschaatsster terwijl haar verloofde Jake Paul op de achtergrond te zien is. Dan toont ze wat ze heeft gekocht. "Het is mijn eerste Birkin-tas. Dit is zo bevredigend. Kijk hoe mooi die is... Ze gaven me de kleur goud."

Nieuw cadeau?

Na haar zilveren medaille op de 500 meter ging het dan ook over een eventueel nieuw presentje voor Leerdam. "Ik weet niet wat mijn verloofde voor me gaat kopen. We zullen het wel zien", zei ze.

"Deze olympische medailles zijn alles wat ik nodig heb", vervolgt Leerdam. "Ik was al zo blij na het goud, dat alle zenuwen van me afgleden. Ik moest me opladen voor de 500 meter en daarbij hoopte ik zilver te pakken. Daarom ben ik zo blij dat het gelukt is. Femke (Kok, red.) is super dominant op de 500 meter. Het was geen perfecte race van mijn kant, maar ik ben dankbaar dat het goed genoeg was voor zilver."

Zwager casht flink

Daar waar Leerdam het goud en zilver om haar nek heeft hangen in Italië, zit haar zwager in de Verenigde Staten ook niet stil. Logan Paul, de oudere broer van Jake, deed vijf jaar terug een flinke investering door een Pokémon kaart voor meer dan vijf miljoen dollar te kopen. Die heeft hij nu weer verkocht en dit leverde hem meer dan zestien miljoen op. Een gouden investering dus.