Stijn van de Bunt zorgde vrijdag voor een grote verrassing op het OKT met zijn zege op de 5000 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer genoot van zijn rit, maar is zich ook bewust van de gevolgen van zijn plaatsing voor de Winterspelen.

Timmer denkt dat de schaatser van Team IKO X2O in Milaan ook kan verrassen. "Dit is een jongen... Die is zichzelf aan het ontdekken en die verbaast elke keer weer", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Hij heeft geen idee wat er nog in zit."

"En dit was ook weer zo'n rit van begin tot eind, hij bleef maar licht rijden en hij lachte onderweg. Dat is vrij schaatsen. Een cadeautje om te zien. Wat een verrassing."

'Blij ei'

Ze is ook te spreken over zijn reactie na afloop. "Een blij ei", aldus Timmer. Van de Bunt genoot van de sfeer in Thialf, zei hij tegen Sportnieuws.nl. " Het geluid was echt wel oorverdovend. Het was heel leuk ja."

"Ja, dat heeft hij natuurlijk niet meegemaakt, want hij heeft nog nooit een internationale wedstrijd gereden", zegt Timmer. Op de Spelen wordt hij dus meteen in het diepe gegooid. "Hoe leuk is dat! Hij komt wel cool over, maar hij is echt wel heel blij. Ja, dat is wel heel gaaf om te zien."

Ze noemt de periode van opkomend talent, waarin Van de Bunt zich nu bevindt, de mooiste van een topsportcarrière. "Ja, want niemand verwacht wat van je", legt ze uit. "Je stijgt helemaal boven jezelf uit en bent helemaal onbevangen. Dat heeft hij en dat straalt er nu ook helemaal vanaf."

Kopzorgen?

Toch zou zijn plaatsing ook voor kopzorgen kunnen zorgen bij de KNSB. Dat heeft alles te maken met de ploegenachtervolging. "Nou ja, we moeten niet janken voordat we klappen krijgen", zegt Timmer. De komende dagen zal duidelijk worden welke schaatsers zich nog meer plaatsen voor de spelen en welke puzzel bondscoach Rintje Ritsma moet leggen. Chris Huizinga plaatste zich vrijdag ook voor de Spelen. Hij is ook een vaste kracht in de ploegenachtervolging.

Van de Bunt zei zelf dat hij klaar is voor een plekje in de trein. "Ik heb ploegenachtervolging gereden bij de junioren en we trainen er met het team ook nog weleens op", zei hij na afloop van zijn rit. "Ik denk dat ik een goede ploegenachtervolging kan rijden en heb daar met mijn 3000 meter ook de snelheid voor. Vanuit de juniorencoaches kunnen ze bevestigen dat ik als laatste man ervaring met duwen heb."

