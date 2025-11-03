Marianne Timmer doet mee aan de gloednieuwe psychologische realitysow 'Het Zwaard van Damocles'. In de eerste aflevering gaf de drievoudig olympisch kampioene een bijzonder inkijkje in het leven na topsport.

In Het Zwaard van Damocles strijden dertien bekende Nederlanders om een prijzenpot van maar liefst een half miljoen euro. De deelnemers wonen samen in één huis en staan voortdurend onder spanning. Elke aflevering moeten ze namelijk unaniem beslissen wie het huis moet verlaten. Timmer is dus een van de kandidaten die er met die gigantische prijzenpot vandoor kan gaan.

Leven na de sport

Op zondag was ze te zien in de allereerste aflevering, waarin alle deelnemers kennis met elkaar maakte. Televisiepersoonlijkheid Maik de Boer wilde graag te weten komen hoe het leven van Timmer eruit ziet sinds 2010, het jaar waarin ze stopte als topsporter. "Hoe ging het bij jou toen je stopte met sporten? Ben je toen helemaal losgegaan met feesten?", zo vroeg De Boer.

"Ik ben coach geworden van het damesteam", antwoordde Timmer. Dit deed ze tot 2016, waarna ze zich richtte op andere werkzaamheden.

Tweede jeugd

Sindsdien is Timmer druk bezig met hetgeen wat ze niet kon doen tijdens haar carrière in de topsport. "Nu ben ik wel aan het inhalen. Ik geniet. Ik neem elke bitterbal, en af en toe doe ik lekker gek door op de tafel te staan", zo vertelde ze aan De Boer. "Ik heb nu een leuker leven. Toen was ook leuk, maar je zat steeds zo in de trainingen", gaf de drievoudig olympisch kampioen goudeerlijk toe.

"En ineens is je jeugd voorbij", stelt De Boer zich voor. Gelukkig voor Timmer is ze dat nu allemaal aan het goedmaken. "Ja, dat haal ik nu in. Dit is mijn tweede jeugd."

Naast het bijzondere inkijkje wat Timmer in Het Zwaard van Damocles gaf, is ze ook te zien in de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin ze in gesprek gaat met de grote namen uit de schaatswereld. De gesprekken met de schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. Sportnieuws.nl Dromen van Goud is ook te beluisteren als podcast.

