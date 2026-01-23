Olympisch kampioene Marianne Timmer (51) was een van de bekendste en succesvolste schaatssters van haar generatie. In een podcast blikt ze terug op de financiële kant van haar loopbaan en gaat ze ook in op dopingcontroles.

Na haar sportieve loopbaan richtte Timmer een onderneming op: De Timmerfabriek.

Op de site wordt het schaatsicoon zo omschreven: "Marianne Timmer is voormalig topsporter en tegenwoordig veelgevraagd keynote spreker, coach en teamtrainer. Ze brengt lessen uit de topsport naar het bedrijfsleven en helpt organisaties bouwen aan sterkere teams, betere samenwerking en duurzaam leiderschap."

Geld

In de podcast van ondernemersplatform Hendriks & Hendriks praat Timmer over haar leven als ondernemer. Het gesprek komt uit op haar inkomsten als topschaatsster. "Kun je als olympisch kampioen van de sport leven?", zo luidt de vraag.

"Als je in de top zit wel", zo begint Timmer aan haar antwoord. "Je hebt nu commerciële ploegen en dan heb je een marktwaarde. Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joep Wennemars hebben een goed salaris. Ik heb ook goed kunnen verdienen."

Concurrentie

Dat zijn dan de toppers, maar wat als je daar onder zit. "Dat is wel wat anders ja", beaamt ze. "Schaatsploegen zijn eigenlijk een bedrijf. Er is een megagrote onderlinge concurrentie. Dan ben je een uithangbord van dat team."

De presentatoren werpen tegen dat schaatsen een puur individuele sport is, maar dat beeld wil Timmer nuanceren. Volgens haar kijken de teams echt wel naar elkaar en heerst er een flinke rivaliteit.

Doping

Daarnaast legt ze uit dat er regelmatig controles op doping plaatsvinden in de schaatswereld. Ineens kunnen de controleurs voor je deur staan. "Ja, dan moet je mee naar het toilet en dan gaan ze even kijken hoe je dat allemaal doet. Als je niet moet, gaan ze wachten tot je wel moet. Absurd? Ja, het is wel de waarheid."

"Hier in Europa heb je drie partijen die controles uitvoeren. Het zou zo kunnen zijn dat je er twee op dezelfde dag hebt", vertelt Timmer. Of het buiten Europa ook zo nauwgezet gebeurt weet ze niet, maar in haar woorden klinkt twijfel door.

