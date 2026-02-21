Het einde van de Winterspelen komt nu echt in zicht. En dan is vooral de vraag: welke Nederlander mag de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie? De keuze is reuze met liefst tien gouden medailles, zeven maal zilver en drie keer brons, maar Marianne Timmer heeft wel een idee.

De drievoudig olympisch kampioene zag een hoop prachtige momenten van TeamNL. De twee medailles van Jorrit Bergsma waren natuurlijk ook hoogtepunten van Timmer. Niet alleen het feit dat hij goud op de mass start pakte en brons op de 10.000 meter, maar vooral de manier waarop dat gevierd werd. Het hele stadion had, zeker bij de 10.000 meter, een 'matje' opgedaan om de 40-jarige schaatser te eren en het feestje mee te vieren.

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud wordt geopperd om dat Bergsma door zijn bijzondere hoofdrol op de Winterspelen best eens de Nederlandse vlag kan dragen. "Dat is wel een goeie", vindt Timmer. "Als afsluiting van alles... Ja, ik ben het met je eens. Dat is wel een mooie."

Inspirerend optreden Jorrit Bergsma

Timmer vindt dat Bergsma een voorbeeld is, ook voor topsporters die al op leeftijd zijn. Wat maakt de medailles van Bergsma zo inspirerend? "Dat je als je zuinig bent op je lichaam en je focus houdt, dat alles nog mogelijk is."

De vlaggendrager bij de sluitingsceremonie is vaak een sporter die een bijzondere prestatie heeft geleverd op de Winterspelen. Timmer hoopt dat veel olympiërs in Milaan blijven tot aan de feestelijke sluiting van het toernooi. Jutta Leerdam vertrok al tijdig uit Italië en was een tijd in de Verenigde Staten. Zij dook zaterdagavond echter op bij PSV - sc Heerenveen en de kans bestaat dus dat ze alsnog bij de sluitingsceremonie is.

Iconisch rijtje

In het verleden pronkten louter grote schaatsnamen met de Nederlandse vlag. Vier jaar geleden mocht Irene Schouten wapperen met het rood-wit-blauw. Daarvoor was die eer voor onder meer Ireen Wüst, Sven Kramer, (tweemaal) Rintje Ritsma, Gerard van Velde, Gianni Romme en (ook tweemaal) Yvonne van Gennip.

