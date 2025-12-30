Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf eindigde voor Angel Daleman met tranen en frustratie. De 18-jarige schaatsster greep naast plaatsing voor Milaan, maar volgens Marianne Timmer zegt dat vooral iets over het moment. Juist nu ziet zij waar Daleman winst kan boeken én waarom de schaatswereld nog veel meer van haar gaat horen.

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud reageerde Timmer begripvol op de emoties bij Daleman. "Ik denk dat er veel meer in zit dan dat ze nu laat zien", oordeelt ze. Daleman eindigde als tiende op de 1500 meter, terwijl alleen de eerste drie zich plaatsten voor de Olympische Spelen. Volgens Timmer zijn de tranen dan ook begrijpelijk, zeker gezien de sterke concurrentie en haar jonge leeftijd.

'Het is te gespierd'

Timmer ziet bij Daleman duidelijke kwaliteiten. "Zij heeft wel een hele goede techniek", stelt de voormalig topschaatsster, maar daar plaatst ze meteen een kanttekening bij. "Ze zit wat hoog. Het is te gespierd en wat gebonkt." Juist daarin ligt volgens haar de sleutel voor verdere groei. "Ik zou meer op souplesse gaan zitten. Dan kan zij gewoon kneiterhard uithalen."

Daarbij benadrukt Timmer vooral Dalemans leeftijd. "Maar goed, ze is nog heel jong", klinkt de drievoudig olympisch kampioene. "Ze kan nog even door en ze zit er dicht bij." Voor Timmer staat één ding vast: "Wij gaan zeker van haar horen."

Advies voor Daleman

De inmiddels 51-jarige ex-topschaatsster wordt vervolgens nog concreter in haar advies. "Het is te gespierd en dat kost te veel kracht. En dat moet je ook maar kwijt kunnen", legt ze uit. "Als het energiezuiniger wordt, met wat meer dansen op het ijs en wat dieper zitten, dan denk ik dat het haar ten goede zou komen", gaat Timmer verder. "Een beetje souplesse en dan komt het helemaal goed."

Timmer wijst daarbij ook naar de begeleiding van Daleman. Ze traint onder Jac Orie, in wie ze duidelijk vertrouwen heeft. "Jac is ook een goede coach, dus die zal daar zeker wel zijn wetenschappelijke ogen opgooien", zegt Timmer. "Die zal de boekjes nog wel even nakijken."

Toekomst van Daleman

Dat Daleman deze teleurstelling al op 18-jarige leeftijd meemaakt, hoort volgens Timmer bij topsport. "Ze heeft het gewoon in zich en moet zich alleen nog verder ontwikkelen", is ze van menig. Dat ze nu nog geen olympisch ticket heeft, zegt volgens Timmer weinig over haar toekomst. "Het was natuurlijk fantastisch geweest als je als achttienjarige mee mocht, maar goed: we hebben allemaal wel eens in deze situatie gezeten."

De blik gaat daarom vooruit. "We hebben tussendoor natuurlijk ook hele mooie wedstrijden", aldus Timmer, die over de langere termijn geen twijfel heeft over Daleman. "Zeker weten", sluit ze vol goede moed af.

