Joy Beune is het internationale seizoen uitstekend begonnen. Bij de eerste World Cup van het olympisch seizoen greep ze de macht op de 3000 meter in Salt Lake City. Dat deed ze met een nieuw persoonlijk record. En dat heeft gevolgen voor haar status - en die van Irene Schouten - op 'de eeuwige ranglijst'.

Beune begon aan haar rit op de Utah Olympic Oval met een persoonlijk record op de 3000 meter van 3.55,72. Ze haalde daar een aardige hap af en scherpte haar pr aan tot 3.53,69.

Adelskalender

Het betekent dat we een nieuwe tijd bij Beune kunnen invullen op de Adelskalender. Dat is de wereldranglijst aller tijden. Bij de vrouwen stel je de lijst samen door per schaatsster de persoonlijke records op te tellen: op de 500, 1500, 3000 én 5000 meter. En dan niet de tijden, maar de punten (waarbij elke afstand wordt herleid tot 500 meter).

Doordat ze dik twee seconden sneller is dan haar oude toptijd op de 3000 meter, gaat er dik 0,3 punt af van haar puntentotaal. Voor de duidelijkheid: hoe minder punten, hoe beter (want hoe sneller). Beune stond vierde op de Adelskalender, maar stijgt naar plek drie. Ze verstoot de inmiddels gestopte Irene Schouten uit de top drie. Beune is nu dus officieus de beste Nederlandse schaatsster ooit, afgaande op persoonlijke records. Cindy Klassen (Canada) staat eerste op de lijst, Miho Takagi (Japan) tweede en Beune nu derde.

Zelf was Beune na afloop meer dan tevreden, al zag ze de 26-jarige rijdster van Team IKO-X2O ook direct verbeterpuntjes. "Ik schaatste gewoon goed en bleef goed doorschaatsen, alleen die laatste twee ronden waren net te lang en dan zie je dat het oploopt, maar ik ben hier wel blij mee", verklaarde ze tegenover de NOS.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.