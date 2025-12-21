Het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi (OKT) komt er nu echt bijna aan. Ook voormalig topschaatser Erben Wennemars weet hoe heftig dit toernooi kan zijn. Hij wil daarom Jutta Leerdam, een van de schaatssters, een hart onder de riem steken.

Wennemars was op zondagavond te gast bij RTL Tonight, waar hij Leerdam een hart onder de riem wilde steken. Haar staat namelijk een spannende tijd te wachten, in tegenstelling tot de 'gewone Nederlander'. "De kerstdagen komen eraan en we gaan allemaal gezellig eten. Maar voor de schaatsers is het vanaf Tweede Kerstdag tot en met oud en nieuw super, super spannend."

Nu gaat het erom

Maar waarom is het dan zo spannend? "Dan is het olympisch kwalificatietoernooi. Eigenlijk zijn alle wedstrijden die we hebben gehad voor spek en bonen geweest. Nu gaat het erom. Nu moet je je kwalificeren voor de olympische spelen. Dat is ongelooflijk spannend", zo legt Wennemars erover uit. "Want wij hebben er in Nederland voor gekozen om één wedstrijd te organiseren en daar gaan we gewoon alle plekken vergeven."

Hij vervolgde: "Dat betekent dat Jutta Leerdam, maar ook al die andere schaatsers, erom moeten rijden. Iedereen begint op nul, en dat wordt ongelooflijk spannend."

Support

Wennemars denkt in ieder geval wel dat Leerdam op goeie support kan rekenen: "Ik weet zeker dat Jake Paul (de verloofde van Leerdam, Red.) in het vliegtuig zit straks. Die zit volgende week gewoon in Thialf, zijn vriendin aan te moedigen."

"Het is de meest verschrikkelijke wedstrijd die er is", zo is de oud-topschaatser van mening. Zelf baalt dat hij er dan ook niet van dat hij niet in actie hoeft te komen. "Ik ben blij dat ik niet schaats", zo besloot Wennemars.

Volg schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.