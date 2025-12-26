De weergoden zijn de Nederlandse natuurijsliefhebbers gunstig gezind. Door het koude weer de afgelopen dagen is het mogelijk om op sommige plassen te schaatsen. Daar maakte schaatslegende Sven Kramer in aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gretig gebruik van.

Het is al een paar dagen behoorlijk koud in Nederland. Op eerste kerstdag bleef het in De Bilt de hele dag onder nul, waardoor het de eerste officiële ijsdag van de winter werd. Het zorgde ervoor dat mensen tijdens Kerstmis de schaatsen onderbonden. Zo ook Kramer en eveneens oud-prof Douwe de Vries.

Sven Kramer schaatst op natuurijs

Vroeg op tweede kerstdag hees Kramer zich in de schaatsoutfit van Team Essent, waar hij commercieel directeur is. In het heerlijke winterzonnetje maakte het schaatsicoon meters op het natuurijs. Ook lieten hij, De Vries en de anderen zien hoe je op een klapschaats over gras loopt. Het clubje moest namelijk even wat groen overbruggen van de ene bevroren plas naar de andere.

's Middags zal Kramer naar schaatstempel Thialf afreizen om zijn pupillen in actie te zien. Vanaf 26 december begint namelijk het olympisch kwalificatietoernooi. Terwijl de rest van Nederland geniet van samenzijn en lekker eten staat er voor de topschaatsers veel op het spel. Het seizoen kan worden gemaakt of gebroken. Ondanks dat Kramer geen rijder meer is, zal hij gespannen zijn. Hij hoopt natuurlijk dat veel van zijn schaatsers bij Team Essent zich plaatsen voor de Winterspelen van 2026.

Marathon op natuurijs

Vrijdagavond is ook de eerste marathon op natuurijs sinds 2024. De Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) heeft net als destijds de eer om de eerste te organiseren. Met zeker 35 millimeter is het ijs dik genoeg bevonden door schaatsbond KNSB. "Toen de man die de meting deed zei 'gefeliciteerd, jullie hebben hem', maakte ik wel een sprongetje hoor!", zei ijsmeester Hendrik van Prooijen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.