Kjeld Nuis heeft er een nieuwe ploeggenoot bij. En het is niet de minste. De Europese kampioen sprint van 2023 komt Team Reggeborgh versterken. Dat lijkt goed te vallen bij de winnaar van olympisch brons op de 1500 meter in Milaan.

Team Reggeborgh deelde het nieuws van de overstap van Merijn Scheperkamp donderdag op Instagram. Zijn nieuwe ploeggenoten zagen het bericht voorbijkomen. Zo reageert Kjeld Nuis met een applaus-emoji. Jenning deBoo reageert met groene hartjes, de kleur van het team

Femke Kok

Ook op het bericht van Scheperkamp zelf reageren de nodige schaatsers. Beau Snellink, ploeggenoot bij Team Essent, stuurt een hartje en klappende handen. Stefan Westenbroek van Reggborgh houdt het bij vier vlammetjes.

Olympisch kampioenen Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong, komend seizoen ploeggenoten van de Fries, houden het bij een hartjes.

Tijd voor een stap

Scheperkamp besloot eind vorig jaar na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waarop hij zich niet plaatste voor de Winterspelen van Milaan, dat het tijd was voor een nieuwe stap.

"Ik heb na het OKT goed nagedacht over mijn toekomst en diverse gesprekken gevoerd. Het gesprek met Gerard van Velde en Dennis van der Gun was erg goed. Het voelt als een stap waar ik op dit moment aan toe ben", zo vertelt Scheperkamp, die Team Essent gaat verlaten, over het contact met de trainers van Reggeborgh.

Van Velde is in zijn nopjes met de komst Scheperkamp. "We zijn blij dat Merijn ons team komt versterken. Hij is een goede sprinter die veel in zijn mars heeft. We gaan graag de uitdaging aan om met hem de volgende stap in zijn carrière te zetten."

Merijn Scheperkamp

Scheperkamp richt zich vooral op de 500 en 1.000 meter. In 2023 kroonde hij zich in het Noorse Hamar tot Europees kampioen sprint. Datzelfde jaar pakte hij ook de nationale titel op de 500 meter. Een jaar eerder won hij bij de EK afstanden zilver op de 500 meter en goud op de teamsprint.

Sinds 2023 zijn zijn resultaten op internationaal niveau beperkt gebleven. Vorig jaar eindigde Scheperkamp nog wel als tweede op het EK sprint en pakte hij met de teamsprint EK-zilver, maar dat toernooi had minder waarde doordat veel rijders vooral bezig waren met de voorbereiding op de Spelen. Bij het OKT liep hij vervolgens een ticket voor de Winterspelen mis.