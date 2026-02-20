Schaatsicoon Sven Kramer was vijf opeenvolgende Olympische Winterspelen present als deelnemer. Dit keer is hij in Milaan als commercieel directeur van Team Essent. Wat valt hem op in Italië?

Kramer, die onder meer driemaal de olympische 5000 meter won, zei onlangs dat de Olympische Spelen wat hem betreft iets te veel worden gehyped. Een toernooi in Thialf vindt hij mooier. Ook wordt het geld ongelijk verdeeld tussen bond IOC en de atleten, zo meent hij.

In gesprek met Sportnieuws.nl haalt hij wat scherpe randjes van die uitspraken af. Hij erkent dat ook voor hem de Olympische Winterspelen wel de belangrijkste wedstrijden waren. "Ik heb zelf ook altijd van de Spelen gedroomd, het is het hoogst haalbare", aldus Kramer.

Prijzengeld

Na deze Olympische Spelen wordt er door de Nederlandse sportbond NOC*NSF geen prijzengeld meer uitgekeerd voor olympische medailles. Een pijnlijke beslissing, zeker gezien Kramers eerdere opmerkingen over de verdeling van inkomsten.

"Daar vind ik wel iets van", zegt Kramer. "Ik denk dat onderschat wordt wat voor zware job de sporters hebben. En wat voor impact ze in Nederland hebben."

Shorttrack

Kramer heeft genoten van de successen in het shorttrack. Daarin zijn nu vier gouden plakken behaald, terwijl ten tijde van het gesprek de langebaan twee gouden medailles opleverde (Anoinette Rijpma-de Jong leverde vrijdag op de 1500 meter de derde).

"Al met al is het een golfbeweging", zegt Kramer, waarmee hij bedoelt dat hij niet verwacht dat shorttrack qua gouden successen nu lange tijd de langebaan zal overvleugelen.

Joep Wennemars

Ook verwijst Kramer naar enkele momenten van pech bij de Nederlanders. Zoals toen Joep Wennemars (van Team Essent) op de 1000 meter van zijn sokken werd gereden, terwijl hij op weg leek naar het podium. "Super frustrerend", zegt Kramer. "Hij is een winnaar. Dan komt het extra hard aan."



