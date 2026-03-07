De WK allround worden zaterdag en zondag in Heerenveen gereden en dat toernooi was jarenlang het domein van schaatsicoon Sven Kramer. Hij was liefst negen keer de beste, maar zijn derde titel is misschien wel de meest memorabele van allemaal. Kramer wordt in 2009 in het Noorse Hamar namelijk op én naast het ijs getest, maar komt toch bovendrijven.

Kramer breekt begin deze eeuw als tiener door en al heel snel blijkt dat hij helemaal gemaakt is voor het allrounden. In 2005 eindigt hij als 18-jarige schaatser al op het podium bij het WK allround en twee jaar later kroont hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. Een jaar later prolongeert hij die titel door Havard Bokko af te troeven, maar als hij in 2009 voor zijn derde titel op rij gaat, wordt Kramer het leven flink zuur gemaakt.

Dat WK is in het Noorse Hamar en de fans daar willen natuurlijk maar al te graag dat hun Bokko de tweevoudig kampioen gaat onttronen. Daarbij zal de thuisfavoriet het vooral van de korte afstanden moeten hebben, want op de 5000 en 10.000 meter is Kramer in die jaren nagenoeg onverslaanbaar.

Reparatie stelt geduld op de proef

Kramer komt voor zijn rivaal in actie op de 500 meter, maar precies als de Nederlandse topschaatser aan de beurt is, wordt de wedstrijd plotseling stilgelegd. De wedstrijdleiding kiest dat moment uit om een scheur in het ijs te gaan repareren. Dat terwijl de schade al een tijd zichtbaar is.

Voor Kramer betekent het dat zijn geduld flink op de proef wordt gesteld, want de onderbreking duurt ongeveer twintig minuten. Als hij eindelijk aan de beurt is, duwt hij de stoel waarop hij zit te wachten met flinke kracht van zich af en daaruit blijkt wel dat hij de gang van zaken niet bepaald kan waarderen.

Kramer haalt zijn gram

Kramer laat zich echter niet van de wijs brengen en rijdt uiteindelijk naar een verdienstelijke tijd. Hij verliest uiteindelijk 0,34 seconden op zijn Noorse rivaal, maar die schade kan hij later nog goedmaken op zijn favoriete afstanden. Te beginnen op de 5000 meter later die dag.

De Nederlander is het incident voor zijn 500 meter nog duidelijk niet vergeten, want hij houdt gigantisch huis. Kramer rijdt een tijd van 6.09,74 en daarmee is hij op dat moment de snelste man ooit op een laaglandbaan. Veelzeggend is de manier waarop hij over de streep komt. Kramer schreeuwt het uit en doet zijn vinger op de mond richting het thuispubliek.

'Ik had er zo de smoor in'

De grote thuisfavoriet Bokko verliest meer dan zes seconden op Kramer en daarmee pakt de Nederlander gelijk de leiding het klassement. "Ja, dat was ik absoluut", reageert Kramer op de vraag van NOS-verslaggever Bert Maalderink over of hij getergd was.



"Ik had er zo de smoor in van die ijsreparatie die echt niet zo lang hoefde te duren, was echt weer typisch Noors. Ik zei al tegen Gerard (Kemkers, zijn coach, red.): we zijn weer in Noorwegen. Op dat moment moet ik het nemen zoals het is en mijn kwaliteit laten zien op de vijf kilometer."

Recordkampioen

Dat was precies wat Kramer deed en het blijkt de beslissende dreun in het klassement. De Noor wint een dag later met een miniem verschil de 1500 meter, maar op de afsluitende 10.000 meter is hij niet opgewassen tegen Kramer, die daarmee zijn derde titel op rij pakt.

Hij wint het toernooi vervolgens ook nog in 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017 en is daarmee nog altijd de recordhouder. Het lijkt haast onmogelijk dat iemand dat ooit nog gaat verbeteren, want tegenwoordig worden de WK allround elke twee jaar gehouden in plaats van jaarlijks.