De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz keerde terug van de Olympische Winterspelen met drie blinkende plakken om zijn nek. De 21-jarige alleskunner reed vier afstanden in Milaan en wil in maart in één weekend zowel de WK sprint als de WK allround rijden. Een bezige bij is Stolz dus, toch is hij ook een tikje lui.

De olympisch kampioen op de 500 en 1000 meter liet zich door een Amerikaanse telecomprovider interviewen. Stolz gaf antwoorden zoals we de man uit Wisconsin inmiddels kennen: droog en zonder opsmuk.

Hij krijgt bijvoorbeeld de vraag welke souvenirs en snuisterijen hij heeft meegenomen uit Italië. "Het diploma dat olympisch kampioenen krijgen", zo reageert hij. "Je krijgt een soort diploma. Ik denk dat ik het ga inlijsten. Of ja, dat laat ik mijn moeder doen."

Pins

Ook heeft hij zoals veel andere atleten in het olympisch dorp pinnetjes geruild. Dat zijn speldjes met allerlei kleuren en vormen. Zo was er een pin voor Jutta Leerdam gemaakt met de hond van haar verloofde, Jake Paul.

Stolz weet precies wat de interviewer wil horen en stelt dat de pin met daarop het logo van de provider erg gewild was. "Iedereen wilde die, ik heb ze allemaal moeten uitdelen", zegt hij. "Lieg je nou tegen me?", zo reageert de interviewer. Stolz: "Nee hoor, iedereen wilde die hebben."

Pasta

Een van zijn leukste belevenissen in Milaan, naast medailles winnen, was altijd en overal pasta kunnen eten. Stolz is dol op het spul. "Ik heb hier nog meer pasta gegeten dan ik normaal al doe", concludeert hij. En nadat hij de vraag krijgt waar hij het meest emotioneel over was, grapt hij: "Vermoedelijk was ik het meest emotioneel over de pasta in de vorm van de olympische ringen. Ik kon niet geloven hoe lekker die was."

Stolz zal bij zowel de WK sprint als de WK allround de topfavoriet zijn. Twee jaar geleden werd hij al allroundkampioen. Toen liet hij het sprinttoernooi schieten om met frisse benen te kunnen allrounden. Nu gaat hij proberen om in vier dagen tijd beide toernooien te winnen.

