De ongenaakbare schaatskampioen die Kjeld Nuis nu is, was de drievoudig wereldkampioen niet altijd. In de podcast Drive blikte de 36-jarige topschaatser tegenover Mark Tuitert terug naar een van de donkerste dagen van zijn loopbaan. "Die race had ik zwart voor mijn ogen."

Nuis is het nieuwe schaatsseizoen nog niet op en top begonnen. Tijdens de eerste World Cup-wedstrijd in Salt Lake City kreeg hij een diskwalificatie aan zijn broek op de 1000 meter, wegens het onregelmentair wegtikken van een blokje. Op de 1500 meter eindigde hij op een teleurstellende vijfde plek. Toch weet iedereen dat Nuis iemand is om rekening mee te houden tijdens de Olynmpische Spelen van Milaan.

'Ik was zo onzeker'

Dat was twaalf jaar geleden ook al het geval, toen in aanloop naar de Spelen van Sotsji. De jongere Nuis was in bloedvorm richting het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) totdat het noodlot toesloeg. Over die moeilijke periode sprak Nuis openhartig tegen oud-topschaatser Mark Tuitert in zijn podcast Drive.

Vlak voor het OKT kreeg Nuis destijds last van een zware griep. Dat speelde hem tijdens het belangrijke toernooi parten. Na het mislopen van een startbewijs op de 1000 meter, slaagde de huidige partner van Joy Beune er ook niet in om een plek voor de olympische 1500 meter veilig te stellen. "Ik kan heel veel wedstrijden terughalen, maar die race had ik zwart voor mijn ogen. Ik was zo onzeker", aldus Nuis.

'Het missen van de Spelen viel toen even in het niet'

Uiteindelijk werd Nuis op de 1500 meter ook vierde, waardoor hij niet afreisde naar de Spelen in Rusland. "Ik weet nog dat ik zo f*cking hard gehuild had in de kleedkamer. Ik stond voor de spiegel als een dramaqueen te janken."

Als een geschenk uit de hemel kon Nuis zijn zwarte dag gelijk relativeren na zijn emotionele moment in de kleedkamer van Thialf. "Ik kwam de kleedkamer uit en toen zag ik meer mensen huilen. Ook op de tribunes waren mensen aan het huilen. Blijkbaar was net omgeroepen in het stadion dat Sjoerd Huisman was overleden. Het missen van de Spelen viel toen even in het niet", zo vertelde Nuis.

Huisman overleed plotseling op 27-jarige leeftijd na een hartstilstand in zijn slaap. Als topschaatser werd hij onder meer Nederlands kampioen op de marathon. Sinds zijn overlijden draagt de marathonwedstrijd in Hoorn de naam van Huisman.

