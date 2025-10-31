Marcel Bosker is vrijdagavond Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. Dat deed hij met een opvallend hulpmiddel, namelijk een aerodynamische helm. De topschaatser reed een knappe tijd van 6:09.72.

Na de rit van Bosker moesten er nog een aantal favorieten in actie komen, waaronder Chris Huizinga, Beau Snellink en Jorrit Bergsma. Die konden echter niet tippen aan de 28-jarige van Team Reggeborgh en dus is het goud voor hem.

Bosker koos ervoor om te rijden met een helm. Dat leek dus zijn vruchten af te werpen. Met het goud heeft hij ook een ticket voor de World Cups veiliggesteld. De beste drie rijders op de 5000 meter mannen mogen aan die wedstrijden meedoen. Het zilver ging naar Huizinga (6:12.99), het brons was voor Bergsma (6:13.23).

De kersverse nationale kampioen lichtte na afloop zijn keuze voor de helm toe. "Het scheelt 1,5 seconde per ronde", grapt hij. "Ik reed bij de massastart en ploegenachtervolging altijd al met een helm en dat voelde best wel lekker", vervolgde hij serieus. "Toen ik vroeger in Zwitserland schaatste, deed ik dat ook altijd met een helm. Het voelde voor mij altijd heel apart om géén helm op te hebben." Daarom maakte hij de beslissing om het hoofddeksel op te zetten. "Of het nou sneller is of niet. Voor mij werkt het wel. "

Patrick Roest stelt teleur

Patrick Roest kwam al in rit vier in actie. Hij werd vorig seizoen geteisterd door blessureleed en wil nu weer de weg omhoog inzetten. De tweevoudig wereldkampioen plaatste zich op het nippertje voor de NK. Hij stelde erg teleur op de 5000 meter en baalde na afloop flink van zijn tijd (6:19.40). Die was ook niet genoeg voor plaatsing op de World Cups.

Helm

Bij de start van het olympisch seizoen was er ook meteen een opvallende ontwikkeling te zien. Een aantal schaatsers verscheen met een helm op de baan. Bij Team Reggeborgh kozen Sil van der Veen en Bosker voor het hulpmiddel, dat zorgt voor betere aerodynamica. Bij Team Essent droeg Freek van der Ham een helm.

Het is niet helemaal verrassend, want er werd vorig seizoen mee geexperimenteerd. "Het is warm, maar in windtunnels is bewezen dat het aerodynamisch werkt. Dan moet je wel je hoofd omlaag houden", is de uitleg van de commentatoren voor de keuze. "Het is een discussie die we vorig jaar al hadden. Je kan er ook een hoop reclame op kwijt."

