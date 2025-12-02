De internationale schaatsunie ISU is doorgaans niet zo dol op vernieuwingen, maar nu zijn er toch plannen om aanpassingen door te voeren op de massastart. Dat valt niet in de goede aarde bij Jorrit Bergsma, maar volgens Naomi van As zal hij zich er toch bij neer moeten leggen.

“Jorrit Bergsma moet niet zeuren, prima dat er veranderingen komen op de massastart”, werpt Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kleeven een stelling op. “Eens”, reageert voormaltig tophockeyster en groot sportliefhebber Van As zonder twijfel.

“Hij heeft zijn mening gegeven en dat moet hij ook doen, hè”, legt ze uit. “Hij vindt het onderdeel geweldig en het is ook een heel leuk onderdeel. Hij is er vanaf het begin bij en hij rijdt ze nog steeds goed. Maar de ISU wil veranderingen doorvoeren om het schaatsen aantrekkelijk te houden voor de mensen die ernaar kijken. En als je niet vaak naar de massastart kijkt, dan snap je het niet.”

Afvalrace

“Ze willen het nu iets anders gaan doen door er een afvalrace van te maken", legt Van As uit. "Dan wordt het voor de kijker natuurlijk wel overzichtelijker. Dan weet je gewoon wie er in die laatste rondes om de podiumplekken gaan strijden.”

De 39-jarige Bergsma, wereldkampioen op het onderdeel in 2020, ziet daar helemaal niets in en stelt dat het voor levensgevaarlijk toestanden gaat zorgen. “Hij vindt het een heel mooi onderdeel, met een internationaal veld en vraagt zich af waarom je daar iets aan zou veranderen. Maar dat is ook gewoon sport, in een sport worden vaak veranderingen doorgevoerd.”

'Ik snap zijn frustratie wel'

“Ik denk dat hij zich er gewoon bij neer moet leggen", meent Van As. "Dit seizoen gaat het nog niet veranderen, maar zorg dat je er daarna gewoon goed in wordt. Het is toch ook wel leuk als het anders wordt? Een prikkel voor jezelf. Ik snap zijn frustratie wel, maar je weet dat er soms dingen veranderen. En hij mag daar natuurlijk zeker iets van vinden. Maar hij gaat dat besluit niet tegenhouden.”

“Bergsma wilde wel de puntentelling onderweg wat aanpassen, zodat je voor een tussensprint meer punten krijgt en niet iedereen zich alleen maar focust op het laatste rondje. Dan heb je iets meer dat wedstrijdelement tijdens de hele race.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week vervangt Aron Kleeven Hoog en uiteraard is er aandacht voor het tot nu toe succesvolle WK handbal, het ongeluk van Jutta Leerdam én de spectaculaire overwinning van Max Verstappen. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.