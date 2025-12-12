Bij het allereerste optreden van Suzanne Schulting in een World Cup-wedstrijd ging het meteen helemaal mis. Na problemen bij de start kwam ze ook nog hard ten val op het ijs in Hamar.

Schulting reed meteen in de eerste rit tegen Rio Yamada. Er leek in eerste instantie sprake van twee keer een valse start, wat een diskwalificatie tot gevolg zou hebben. Maar er bleken problemen te zijn met het startpistool. Dat was niet zomaar verholpen en dus werd de start met een half uur uitgesteld.

Een flinke tegenvaller dus, maar gelukkig ging het bij de tweede poging wel goed. Na de start ging het echter helemaal mis voor de schaatsster van Team Essent. Schulting gleed onderuit in de bocht en scheurde volledig uit haar schaatspak. Ze kwam vrij snel weer overeind en deed het bovenste deel van haar pak uit om de gaten bij haar billen te bedekken.

Eerste World Cup-wedstrijd

Voor de schaatsster van Team Essent is het een enorme domper in haar allereerste World Cup-wedstrijd. Schulting plaatste zich namelijk niet voor de World Cups tijdens het NK. Door de afmeldingen van Jutta Leerdam en Angel Daleman mocht ze nu toch in actie komen op de 500 meter.

