Voormalig topschaatsster Irene Schouten maakt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) dit keer vanaf een andere kant mee. De meervoudig kampioene is namelijk analist. Dat zorgde tijdens het OKT voor een bijzonder uitstapje.

Schouten deed in 2018 en 2022 mee aan de Winterspelen. Haar laatste deelname werd de meest vruchtbare qua eremetaal. Schouten werd olympisch kampioen op de 3000 en 5000 meter en de massastart. Ook volgde er nog een bronzen plak op de ploegenachtervolging. Op de afstanden waar Schouten goud won, komt dus een nieuwe winnares, aangezien de Nederlandse in 2024 stopte.

Schouten zag baanrecord in gevaar komen

Toch is Schouten dit OKT niet weg te slaan uit schaatstempel Thialf. De drievoudig olympisch kampioene wordt door de NOS ingezet als analiste. Zo was Schouten getuige van de waanzinnige 3000 meter, die door Marijke Groenewoud werd gewonnen. Laatstgenoemde griste bijna het baanrecord letterlijk voor de neus van Schouten weg.

"Ik ben blij, want ik was toen net iets sneller. Maar ik heb 'm (het baanrecord, red.) nog gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee, want dan blijf ik er nog even op staan", doelde ze op de muur in Thialf waar alle baanrecords worden bijgehouden.

Uitstapje naar de radio

De analyse op tv wisselt Schouten af met oud-schaatsers Ireen Wüst, Mark Tuitert en Erben Wennemars. Het zorgde ervoor dat de 33-jarige maandag een uitstapje maakte. Tijdens de waanzinnige dag met onder meer de spannende 1500 meter voor vrouwen was Schouten te horen op de radio. Ze zat bij NOS Langs de Lijn om de schaatsavond van kennis te voorzien.

