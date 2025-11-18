Voor vrouwelijke topsporters blijft de menstruatiecyclus een ongemak om mee te dealen. Ook schaatskampioene Joy Beune merkt de invloed ervan op haar prestaties. Bovendien maakte ze zich zorgen over haar fysiek toen ze startte met anticonceptie. "Dat was verschrikkelijk."

De 26-jarige topschaatsster is ijzersterk op het ijs. Ze sloot het vorige seizoen af met drie wereldtitels. Bij de NK afstanden eind oktober moest ze zich wegens ziekte afmelden, maar op de World Cup in Salt Lake City afgelopen weekend stond ze er weer met zeges op de 1500 meter en de 3000 meter.

Het lijkt haar allemaal voor de wind te gaan, maar ook Beune heeft weleens een mindere dag. Tijdens haar menstruatie zit ze vaak niet lekker in haar vel, vertelt ze aan LINDA Meiden. Ze waarschuwt haar coach dan ook op voorhand. “Ik vertel mijn teamgenoten en coaches op een toernooi altijd even dat ik ongesteld ben, zodat ze weten hoe het komt als ik kattig of bot reageer."

"Bij zo’n grote wedstrijd zit je continu op elkaars lip én vol spanning, dan vind ik het fijn dat dat uit de lucht is", legt ze uit. "In ons team voel ik me gelukkig vrij om erover te praten en er wordt nooit lacherig over gedaan."

Extra trots

Ze merkt ook verschil tijdens het schaatsen. "De week voor mijn menstruatie voelen de trainingen zwaarder, ben ik moe en heb ik minder kracht. Maar ja, als vrouw moet je er gewoon mee dealen", aldus Beune. "Ik ben altijd extra trots op mezelf als ik een goede training of wedstrijd heb geschaatst terwijl ik ongesteld was.”

Anticonceptie

Haar cyclus is nu weer regelmatig, maar dat was een flinke zoektocht toen ze begon met anticonceptie. Beune vertelt dat ze startte met de pil. "Dat was verschrikkelijk, want dan was ik soms drie weken in de maand ongesteld. Uiteindelijk heb ik vier verschillende soorten pillen geprobeerd, maar het werd niet beter."

Dus koos ze een ander voorbehoedsmiddel. "Ik liet een spiraal zetten en toen werd ik ineens helemaal niet meer ongesteld. Aan de ene kant fijn voor het schaatsen, maar aan de andere kant vroeg ik me af of het allemaal nog wel werkte. Sinds ik een andere hormoonspiraal heb, ben ik gelukkig weer regelmatig ongesteld."

Jutta Leerdam

Ook het uitblijven van de menstruatie is een probleem waar veel topsportsters door hun vele inspanning tegenaan kunnen lopen. Schaatscollega Jutta Leerdam sprak zich daar bijvoorbeeld eerder over uit. Ze werd vier jaar lang niet ongesteld vanwege een extreem voedingspatroon. "Ik werd heel dun, had geen kracht meer en kwam niet meer vooruit."