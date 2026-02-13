Even leek het erop alsof Merel Conijn een totaal onverwachtse gouden plak ging binnenhalen voor Nederland. De schaatster uit Edam kwam uiteindelijk één tiende te kort voor het goud. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", roept schaatsicoon Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Lang leek het erop alsof Conijn de gouden medaille ook echt ging grijpen. Niets was echter minder waar toen de ontketende Francesca Lollobrigida nipt onder de tijd van de Edamse doorging. "Merel reed een fantastische rit en is altijd sterk in de laatste rondes. Maar ik denk dan van: goh, kan die DRS niet eerder open. Want ze zat zo dicht bij goud", aldus Marianne Timmer.

Jillert Anema

Timmer sprak na afloop van de race met Conijn's trainer Jillert Anema. "Ik heb Jillert ook nog gesproken en ik vroeg of hij de DRS niet wat eerder aan kon zetten. Jillert zei toen: Ik heb er de hele tijd op zitten duwen, maar hij ging helaas net te laat aan", zo meldt Timmer.

"Achteraf leek het alsof Merel nog zo veel over had. Maar dat is achteraf altijd makkelijk. Maar al met al vond ik het echt een prachtige rit. Echt een prachtige rit", aldus de drievoudig olympisch kampioen.

Geen risico

Na afloop ging het veel over de ruim ingestoken bochten van Conijn. Zelf gaf de atlete uit Edam aan dat ze soms wat inhield in de bochten. De tijd die ze daar verloor kon wel eens het verschil zijn tussen zilver en goud. "Ik had een hele lekkere rit en ik en Sandrine (Tas, red.) hadden veel aan elkaar", zo lichtte Conijn de rit toe. "Achteraf baal ik wel een beetje bij de keuze van de wissel. Maar ik wilde geen diskwalificatie riskeren, want dan heb ik sowieso niks."

Timmer begrijpt de keuze van landgenoot Conijn wel om niet al te veel risico te nemen. "Één keer werd het bijna moeilijk. Ze ging een keer achterlangs en daarna voorlangs. Maar ja, je wil dus niet je tegenstander hinderen."

'Echt uniek'

"Dat hebben we woensdag allemaal meegemaakt met Joep (Wennemars, red.)", zo vervolgt Timmer. "Achteraf is het altijd makkelijk om daarover te praten, vooral als het zo dicht bij elkaar zit. Dat is wel echt uniek ja."

"Maar ik vond dat Merel de bochten wel echt heel erg wijd nam", zo analyseert Timmer de race van Conijn. "Eigenlijk heeft ze 5000 én 100 meter gereden. Maar goed. Het is hoe dan ook een hele mooie zilveren medaille en ze was er ook heel blij mee. En terecht", zo besluit Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.