De Nederlandse mannenploeg komt zondag in actie op de team pursuit. Het is een beladen onderdeel, gezien de keuzes die werden gemaakt na het Olympisch Kwalificatoernooi (OKT) van eind 2025. Schaatsicoon Marianne Timmer geeft haar kijk op de situatie en kansen van Nederland.

Schaatser Stijn van de Bunt doet zondag op de Olympische Spelen mee aan de ploegenachtervolging. Bondscoach Rintje Ritsma geeft hem in de kwartfinale de voorkeur boven Jorrit Bergsma, die vrijdag een bronzen medaille behaalde op de 10.000 meter. Chris Huizinga en Marcel Bosker zijn de andere twee Oranje-rijders.

Na het OKT werd besloten Tim Prins ondanks zijn derde plek op de 1500 meter geen ticket te geven voor de Spelen in Milaan. Marcel Bosker kreeg een aanwijsplek, vanwege zijn cruciale rol op de team pursuit. Daardoor viel Prins uit de zogeheten prestatiematrix. Als gevolg daarvan wordt nu extra kritisch gekeken naar de team pursuit: was dit offer het wel waard?

"Ik ben heel benieuwd, er zit wel druk op", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Er heeft zich heel veel vooraf afgespeeld. Dus hoe dat dan af gaat lopen en of dat meegenomen wordt of niet..."

De veelbesproken mannen van bondscoach Rintje Ritsma zijn in de loting gekoppeld aan Frankrijk in de vierde en laatste rit. De top vier qua snelste tijden gaat naar de halve finale. "Ik kijk er echt naar uit om te zien hoe ze er voor staan", zegt Timmer.

Bij de vorige Winterspelen greep Nederland naast de medailles. Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest verloren in de troostfinale van de Verenigde Staten. Dat team, The Pain Train, is nu topfavoriet voor goud.

