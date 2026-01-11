Nederland eindigde voor het eerst sinds het ontstaan van de EK afstanden niet bovenaan de medaillespiegel en dat had natuurlijk vooral te maken met het feit dat de meeste toppers besloten het toernooi in Polen over te slaan. Femke Kok was één van hen en zij deelde zondag jaloersmakende beelden vanuit het buitenland.

Net als een aantal andere schaatsploegen besloot ook Team Reggeborgh dat het voor de olympische deelnemers beter was om op trainingskamp te gaan dan mee te doen aan de EK afstanden in Polen. Kjeld Nuis, Marcel Bosker, Antoinette Rijpma-De Jong en Jenning de Boo waren daarom net als teamgenote Kok ook niet van de partij bij het toernooi.

Zij waren echter ook niet in Nederland te vinden. De ploeg koos ervoor om het winterse weer te ontvluchten en bracht de afgelopen dagen door in het zuiden van Spanje. Daar hadden de olympische schaatsers veel lekkerder weer dan dat ze in Nederland hadden gehad.

Kok geniet van de zon

Kok deelt dan ook enkele jaloersmakende beelden van het trainingskamp. "Trainen en opladen onder de Spaanse zon, terwijl Nederland in wintermodus staat", schrijft de drievoudig wereldkampioene op de 500 meter bij het bericht op Instagram.

Een vakantie is het echter ook niet, want uit de beelden is duidelijk op te maken dat de schaatsers hard hebben getraind. Toch blijkt ook dat er af en toe tijd is voor wat ontspanning in de Spaanse zon. Hoewel ze niet bij het EK aanwezig zijn, kijken de schaatsers wel naar de ontwikkelingen in Polen. Kok deelt namelijk een video waarin De Boo gespannen voor de televisie zit.

Druk schema in Milaan

Kok gaat het tijdens de Winterspelen overigens erg druk krijgen, want ze komt uit op maar liefst drie afstanden. De topschaatsster plaatste zich bij het OKT voor de 500, 1000 én 1500 meter. Vooral die laatste afstand was verrassend, want Kok had tot dit seizoen dat onderdeel jarenlang niet gereden.

Ze brak in de voorbereiding op dit seizoen bij een trainingswedstrijd echter vanuit het niets het baanrecord in Thialf en was ook op het OKT ijzersterk. Dat kostte regerend wereldkampioene Joy Beune op die afstand zelfs de kop.

